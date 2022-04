Internacional: A bira conoci publicamente for di e academia di premionan di Oscar cu Will Smith no por participa pa 10 aña, esaki despues di a agredi e comediante Chris Rock riba e scenario na Maart 2022.

Asina e academia di arte y ciencia cinematografia a informa den un comunicado oficialmente.

Will Smith a reacciona di biaha y a informa cu e ta acepta y respeta e desicion di e academia.

