Internacional: Will Smith a subi esenario y bay den direccion di e comediante Chris Rock despues di a haci joke nan for di sla den contra di su casa Smith, cual ta Jada Pinkett Smith, e jokenan tabata referi na e “hair loss” di Jada. Smith no por a wanta mas y manera tur hende por a mira den e videonan cu claramente el a subi e scenario riba un trankilidad y a pasa Chris Rock un wanta basta duro den su cara. Smith a bay sinta bek y a bisa Chris den palabranan duro “KEEP MY WIFE’S NAME OUT YO FUC**G MOUTH”.

5 minuut despues di e incidente aki, Will Smith ta gana den e categoria di “Actor in a leading role” di e pelicula “King Richard” durante e Oscar 2022. Despues di a gana esaki el a pidi sorry na publico presente y esnan cu a mira riba television nacional, y a bisa ta spera e lo por wordo invita una bes mas pa Oscars.

