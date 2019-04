Wilhelmina Fonds lo bin cu’n programa informativo tocante cancer di cuero

Na juni, Wilhelmina Kankerfonds na luna di juni lo tin un programa informativo tocante cancer di cuero. Pero esey lo duna mas informacion despues.

Cu e aporte di semper cu pueblo ta duna Wilhelminafonds e oportunidad aki, mirando cu niun hende sa na porta di ken e malesa ta bati.

E realidad ta cu e ta toca na porta na momento cu menos bo ta pensa. Y p’esey Wilhelmina Fonds t’ey pa duna sosten y guia necesario.

Rol di comunidad ta, cu e mester ta consciente na prome luga di su mes. Consciente di con e famia ta, ki sorto di malesa ta aparece mas hopi. Y esun mas principal ta pa cuida bo mes, niun hende no por cuidabo. Berdad ta cu nos ta ariba un isla, unda cu hende ta bin paga pa haya solo aki, pero nos tin’e pornada. Pero no ta paso e ta pornada, mester abusa.

Si bo ta un hende cu tur ora ta den solo, pa hende homber semper usa manga largo. Pero ora cu ta den auto, djis mira con e man of brasa ta bira. E ora ta cana cu man of brasa ta bira. Ta bon pa uza proteccion. Wak kico ta come. Esey ta un parti esencial den bida. Y nos ta den un luga asina cayente. Mester percura pa constantemente bebe likido y awa, pa tene bo mes. E calor ta haci bo malo y tin cu haci algo hopi bon, e ta algo cu casi nunca ta pensa ariba dje, ta di duna e curpa e sosiego cu e merece, ya cu stress y angustia tambe ta haci hende malo.

Esey ta un di e puntonan mas esencial cu mester tene cuenta cun’e, ya cu no tin hende pa stimabo mas, cu bo mes. Tabata palabranan di Sra. Lily Prins, presidente di Koningin Wilhemina Kankerfonds.

