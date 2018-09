Wilhelmina Fonds a haci entrega di na ganado di nan rifa

Recientemente, Koningin Wilhelmina Fonds a haci entrega di e rifa di e auto na e felis ganado. Sra. Lily Prins, di Koning Wilhelmina Fonds cu e relato.

Pa Wilhelmina Fonds esaki ta un momento hopi grato, ya cu nan ta depende di comercio. E aña aki, por bisa cu e rifa a bay bon. Y esaki ta danki na Dios y comunidad Arubano, como tambe e comerciantenan cu a gan’e.

Esaki ta di tres aña cu WIlhelmina Fonds ta haciendo esaki. E rifa aki ta hopi interact, y hopi hende ta bisa cu e ta caro. Pero segun Sra. Prins, esaki ta un momento cu nan ta recauda fondo pa sigui yuda comunidad. Y tur hende cu sa kico ta e trabao di Wilhelmina Fonds, sa cu 25 eigenlijk no ta caro. Esaki di tres evento cu nan ta haci pa haya fondo aden. E prome ta e collect na luna di april cu a genera 75 mil. Si mira e gasto di januari pa februari, ya mas di 75 mil a bay. P’esey a bin haci e rifa, pa bin gana ariba dje y tambe Ride for the Roses.

Segun Sra. Prins, mas actividad lo bin, ya cu nan ta sigui yuda cu amor tur esunnan cu ta bati na porta di Wilhelmina Fonds. Y ta gradici un y tur cu a coopera cu Wilhelmina Fonds a e aña.

Sra. Michenou Koolman, representante di AIS, un compania cu ta huur ekiponan heavy equipment, cual ta e ganado di e auto di Wilhelima Fonds. Nan ta hopi contento cu e campaña, ya cu e ta pa un bon causa.

AIS a contribui door di compra di buki y e biaha aki, despues di a contribui di varios aña cu compra di buki, e biaha aki a toca na turno di AIS, pa ta e ganado.

