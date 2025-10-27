Reino: Lider di PVV Geert Wilders a pidi despensa na lider di partido GroenLinks-PvdA Frans Timmermans. E ta haciendo esaki como contesta riba e imagennan di inteligencia artificial di Timmermans publica pa parlamentarionan di PVV. E partido GL-PvdA a yama e imagennan potensialmente difamatorio.

“Inapropia y indignante,” Wilders a skirbi riba X. “Mi ta distancia mi mes for di esaki. Disculpa na mi colega Timmermans.”

E imagennan di AI a aparece riba e pagina di Facebook “Nos lo no presenta acusacionnan contra Geert Wilders.” De Groene Amsterdammer, mescos cu un corant, a informa anteriormente cu dos miembro di PVV, Maikel Boon y Patrick Crijns, tabata e administradornan di e grupo ey. E pagina a keda delete e tempo ey.

Un di e imagennan supuestamente a mustra Timmermans ta wordo hiba den boei pa oficialnan polisial. E Tim di Politiconan Menasa di polis a bisa de Volkskrant cu e imagen tabata apenas distinguibel for di e kos real.

Esaki ta loke Timmermans a bisa tocante e imagennan di AI: “Parlamentarionan di PVV ta instiga discurso di odio.”

GroenLinks-PvdA a anunsiá awe mainta u nan tin intencion di prensa acusacionnan. “Politiconan ta wordo menasa mas y mas, manera nos a mira durante e campaña aki. Esaki ta un menasa pa democracia. Paginanan manera esaki ta contribui na esei. Ta p’esei nos ta entrega un denuncia di difamacion contra e administradonan di e pagina aki.” E partido tambe a bisa cu e ce informa menasanan di morto den e comentarionan bou di e potretnan.

Timmermans mes a responde na e caso riba X. El a yam’e “un punto abou bergonsoso.” “Ora miembronan di parlamento ta inclina pa organisa instigacion y odio, e ta afecta nos democracia den su totalidad. Pero nos lo no wordo intimida.”

“Wilders ta conoci pa no ta retira nada hopi biaha, pero den e caso aki, e tabata increiblemente lihe pa pidi despensa na Timmermans,

“E pregunta ta keda: Wilders tabata sa di e pagina di Facebook y cu su miembronan di parlamento tabata hasi esaki? Y e dos miembronan di parlamento lo keda riba e lista parlamentario? Wilders no a contesta e preguntanan aki ainda, pero sin duda e lo ricibi nan awe nochi durante e debate di television.