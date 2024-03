E formacion a yega na un acuerdo. Geert Wilders (PVV) ta dispuesto pa laga e posicion di prome minister, un posicion unda e como lider di e partido mas grandi por a bisa prome. Manera e otro lidernan di partido, e tambe ta keda den Tweede Kamer.

Esey ta wordo raporta door di e fuentenan na Den Haag na NU.nl despues di informacion di NOS. Wilders a bisa despues di e informacion via X cu e por bira prome minister solamente si tur partido den e coalicion di futuro ta sostene esaki. “Esey no tabata asina. Mi kier un gabinete di derecha. Menos asilo y migracion,” e lider di PVV a bisa.

Tambe e lider di partido Dilan Yesilgöz (VVD), Pieter Omtzigt (NSC) y Caroline van der Plas (BBB) ta keda den Kamer, esaki ta e acuerdo.



Esaki ta un desilusion pa Wilders. Luna pasa ainda el a laga sa via X cu e kier “hopi hopi” bira prome minister di Hulanda.

E deseo aki ta pone e lider di PVV probablemente den freezer. Asina tambe un cantidad di ley di iniciativa cu anteriormente a wordo introduci cu no ta acorda cu e derecho fundamental di, por ehempel, e musulmannan Hulandes.

Omtzigt y Yesilgöz no a haci esaki un secreto cu nan no ta bista den ‘premier Wilders’. Omtzigt no kier ni na un gabinete di minoria ni na un gabinete di mayoria cu PVV pa motibo di e distancia cu su fraccion ta mira cu e partido di Wilders riba tereno di e estado di derecho.

Comienso di februari Omtzigt a termina e combersacionnan di formacion cu esey. Yesilgöz ta mira Wilders no como un unido y tampoco ta bista den lider di PVV algun hende cu por representa Hulanda internacionalmente, el a bisa prome di e eleccion.

For di resultado di e eleccion no ta cla ainda ken lo t’e premier

Con un futuro gabinete mester ta, e asunto aki ta e tema mas importante di e buelta di formacion aki. Informado Kim Putters mester priminti prome cu por negosha contenido. Diamars Putters lo presenta su informe.

Den e formacion e ta papia hopi di un gabinete extraparlementario, a bisa esunnan envolvi cu NU.nl siman pasa. Un di e caracteristicanan di esey ta cu tin mas distancia cu ta normal entre Tweede Kamer y e gabinete. Door di esey mester duna Kamer mas espacio pa controla e gabinete. Esey ta e tarea mas importante di parlamento.

Despues gabinete mester busca mayoria variabel den Kamer pa nan plan. Esaki nifica cu no lo tin un acuerdo di gobierno detaya.

Ken finalmente ta bira premier, for di resultado di e eleccion di 22 di november ainda ta insigur. Te awo e lider di e partido mas grandi por a tuma e papel ey.

Gabinete extraparlementario ta deseo ferviente di Omtzigt

Putters a studia con un gabinete extraparlementario mester bira. Nos pais no tin experiencia reciente cu esaki. E forma di gabinete aki ta un deseo ferviente di lider di NSC Omtzigt, kende for di e fundacion di su partido na siman pasa ta boga pa un otro relacion entre Kamer y e gabinete. E deseo aki a priminti den e negociacionnan di e lunanan pasa.