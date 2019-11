“Wild parking areas” lo wordo sera desde 1 di December 2019

Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta recorda tur usuario di aeropuerto cu actualmente ta parkeer den e “wild parking areas” manera indica den e potret, cu desde Diadomingo awor 1 di December 2019 e no lo ta posibel mas pa parkeer den e area.

E seramento di e area aki cu a wordo anuncia na final di October 2019 ya a cuminsa y e area a cuminsa wordo sera cu baranca durante e ultimo simannan. Riba Diadomingo 1 di December 2019 e areanan cu no a wordo sera ainda lo sera oficialmente pa 00:00 di madruga.

Despues di e fecha menciona tur vehiculo cu ta staciona ainda den e area lo por wordo saca dor di tuma contacto cu nos oficina di Customer Service na 524.2424 of nos oficina di Traffic na 524.2116 of 524.2471 pa asina por asisti pa e vehiculo por wordo saca for di e areanan. Aceso na e area lo no wordo permiti abou di ningun circumstancia despues di 1 di December, 2019. Asistencia lo ta solamente disponibel pa saca vehiculonan di e areanan.

Si tin usuario cu ta desea di parkeer den e “covered’ of “uncovered staff parking”na AAA mester manda un peticion na [email protected] of [email protected] lo mas pronto posibel.

Comments

comments