E proyecto Wikipedia Riba Aruba ta organisa mensualmente un evento di Ban Wiki! caminda bo por pasa pa haci bo preguntanan tocante e proyecto, conoce otro hende ‘Wiki-minded’ y cuminsa edita!

E siguiente edicion lo tuma luga riba diaranson 20 di augustus 2025, di 5or pa 7or di atardi, na Biblioteca Nacional Aruba (BNA) Oranjestad. E sesion aki lo enfoca riba examina Wikipedia pa identifica contenido cu falta of area subdesaroya cu lo por beneficia di referencianan adicional. Nos ta colaborando e biaha aki cu Counter/Narratives, un plataforma opera pa comunidad cu su mapa The Archival Horizons/Archivo Emergente, cu ta un plataforma no-comercial cu codigo semi-habri diseña pa yuda hende documenta y comparti historia personal basa riba luga y memoria.

Tur hende ta bonbini. No ta rekeri experencia cu Wikipedia of Archival Horizons, y lo duna guia durante henter e sesion. Nos ta encurasha specialmente esnan cu tin conexion cu Aruba, migracion, cuido, sobrevivencia y historia colonial pa participa.

Y lo tin cuminda y bebida :)!

Ken Ta Counter/Narratives?

Counter/Narratives ta un plataforma y iniciativa colaborativo cu ta reuni artistanan, investigadonan, organisadonan comunitario y profesionalnan den ramo cultura pa desafia narrativa historico y cultural dominante, particularmente esnan forma pa colonialismo, migracion y desigualdad structural. Counter/Narratives tawata cofunda originalmente pa Gyonne Zafira y e ultimo version a ser desaroya huntu cu Nagila Muller y Sergio Maduro cu Jaïr van Nes y Mijenou Tromp tambe uniendo recientemente na e ekipo principal. En esencia, Counter/Narratives ta purba crea espacio pa historia, recuerdo y conocemento cu hopi biaha ta wordo ignora of marginalisa den e institucionnan formal manera museo, archivo y mundo academico. En bes di simplemente yena e buraconan existente, e plataforma ta enfoca riba e poder narrativo door di enfoca riba e experiencianan biba, autoridad comunitario y conocemento local. Counter/Narratives ta activo riba e islanan ABC y SSS como den e diaspora, trahando pa fomenta narracion inclusivo y intercambio di conocemento guia pa e comunidad.

Pa e edicion aki, Counter/Narratives ta enfoca riba dos tema importante basa riba bida riba e isla:

Relacionnan cu Privilegio y Salud Mental

E tema aki ta invita storianan tocante con pa nabega den desigualdad, resiliencia y cuido, sea door di presion familiar, burnout, acceso limita na educacion of trabou, of silencio rond di salud mental. E storianan di alegria, forsa y sosten ta di igual importancia.

Creacion di Ekidad: Salud Financiero Pafo Di Turismo

Con un economia stabil ta mustra sin depende di turismo? Nos ta explora con hende na Aruba ta construi medio di subsistencia via negoshi local, trabou informal, creatividad y apoyo comunitario compartiendo storianan di resiliencia, migracion, patrimonio y sobrevivencia diario pafo di e industria turistico.

Kico pa hiba?

Un storia cu bo kier comparti

Un potret, documento of obheto significativo

E storia mester ta conecta cu un luga

Reflexion riba salud mental, placa, trabou, alegria, famia of resiliencia

Registro

Tene cuenta cu mester registra pa asisti na e evento aki, ya cu e cantidad di asiento disponibel lo ta limita. Pa sigura bo luga, por fabor registra via e formulario di registracion aki cu tambe ta accesibel via nos pagina di web www.wikipediaonaruba.org. Esaki lo yuda nos prepara nos mes y garantisa un experencia fluido pa tur participante.

Programa di e evento

5or di atardi – (parti 1) Archival Horizons map/ mapa di Archivo Emergente di Counter/Narratives.

Dialogo guia riba e temanan

Mapeo di memoria y intercambio di storia

Apoyo pa upload bo storia

6or y 15 di atardi – (parti 2) Practica di conocemento habri di Wikipedia

Tutorial riba con pa upload potret, zonido y video riba Wikimedia Commons y agrega nan como referencia na un articulo existente di Wikipedia of Wikidata.

Splicacion di e reglanan di licencia den Wikimedia Commons pa e team Wikipedia Riba Aruba.

7or di atardi – clausura di evento.

Con pa prepara

Pa por participa activamente den e sesion aki, bo mester crea un cuenta di Wikipedia. Esaki lo duna acceso completo pa explora e plataformanan di Wikimedia y contribui directamente, yudando cu e conocemento ta disponibel gratis pa persona rond mundo. Si bo no ta sigur con pa crea un cuenta di Wikipedia, no preocupa bo. Bo por haya un splicacion (verbal) na Papiamento riba nos canal di YouTube, of uza e guia aki paso pa paso riba nos plataforma di conocemento na Papiamento pa guia bo door di e proceso.

Contacto

Tuma contacto cu nos si bo tin pregunta, idea of cos cu bo kier comparti tocante e evento of e proyecto aki. Bo por haya nos informacion di contacto riba nos website oficial www.wikipediaonaruba.org of comunica cu nos via e medionan social.