E proyecto Wikipedia riba Aruba a cuminsa na Januari di 2025 bou di encargo di Jeanelij (Ginelly) Quandt y Ricardo Arends cu ta ehecutando trabounan di entre otro coordinacion y promocion pa e proyecto. Banda di esaki tin un parti esencial cu ta consisti di trabou di traduccion. Pa por brinda tur usuario cu kier usa Wikipedia PAP y otro plataforma di Wikimedia, kier bai traduci tur informacion riba e Kennis Platform di Hulandes na nos lenguahe materno.

E pagina digital “Kennis Platform” a wordo inicia pa Wikimedia Nederland y ta un plataforma digital cu ta consisti di diferente relato y instruccion scirbi na Hulandes cu ta splika den palabra simpel con pa registra, hasi cambio of añadi referencia. Wikipedia riba Aruba a cuminsa cu trabou di traduccion pa por haci e informacion aki mas accesibel pa e comunidad cu ta papia Papiamento/u, pero mester mas apoyo den esaki. Pa es motibo nos ta buscando un boluntario pa yuda den e parti esencial aki.

Trabou ta consisti di traduccion di informacion di Hulandes na Papiamento y ta bin cu compensacion simbolico di 10,- florin pa ora. Orario di trabou ta flexibel, ta pidi disponibilidad di maximal 2 pa 3 ora pa siman cu un duracion di 6 luna. Candidato mester tin un computer of laptop na su disposicion cu acceso na google email y drive. Ta buscando candidatonan cu tin experticio den leguahe di Papiamento y Hulandes, cu sa di domina esaki bon den scritura.

Kiko bo ta haya bek?

Como miembro di e team di Wikipedia riba Aruba, bo lo forma parti di un grupo dinamico y diverso. Bo lo por tuma parti den e actividadnan organisa pa Wikipedia riba Aruba y asina amplia bo “netwerk” di contacto. Ademas, bo lo tin acceso na tayer y cursonan online ofrece pa Wikimedia Foundation.

Si bo persona ta sinti cu e trabou aki ta pabo, motiva bo rason via email. Por tuma contacto cu e team di Wikipedia riba Aruba pa medio di email [email protected] of tuma contacto directo cu Jeanelij na +297 699 3032.