GLAM ta un abreviacion di galleries, libraries, archives, and museums y ta consisti di organisacion nan importante cu Wikimedian in Residence ta traha cune. Na Aruba esaki no ta diferente. Colaboracion y intercambio di informacion ta essential pa e proyecto di Wikipedia riba Aruba. Pa es motibo a organisa un encuentro dia 17 di April 2025, unda a brinda informacion na organisacion nan local, pa midi interes y mira posibilidad pa traha

hunto.

Con pa digitalisa informacion pa medio di Wikipedia y ofrece fuente confiabel y accesibel tabata e punto di enfoce. Durante e presentacion a duna tips y mustra ehempel di proyectonan di Wikimedia cu ta tumando lugar mudialmente. A elabora riba

metodo nan di digitalisacion di informacion pa medio di Wikipedia, Wikimedia Commons

y Wiki Data. E encuentro a conta cu presencia di varios organisacion manera,

Biblioteca Nacional, Stichting Monumentenfonds Aruba, UNOCA, Monumentenbureau,

Museo Arqueologico Nacional Aruba (MANA), Archivo Nacional, Directie Natuur en

Milieu (DNM)

Sigui nos riba media social pa mas informacion di Wikipedia riba Aruba, si ta desea di

colabora por manda un email na e team di Wikipedia riba Aruba:

[email protected]