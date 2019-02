Wihelmina Kankerfonds Aruba: “Mester dedica mas tempo na bo curpa pa biba mas saludabel y evita Cancer”

Sra. Lilly Prince ta bisa cu e fecha di 4 di Februari ta un fecha hopi importante pa Wilhelmina Kanker Fonds pasobra ta riba e fecha aki e fundacion a keda funda. Atrabez di e añanan aki Wilhelmina Kankerfonds a desplega un trabao grandi y mester reconoce esey y ta keda haci esaki y ta gradici Dios primeramente y ta,be comunidad di Aruba pa tur e sosten cu e fundacion ta haya. Pero, segun Sra. Prince, e ultimo añanan aki, por bisa e utlimo 20 añanan, un fundacion a wordo lanta tambe mundial y e ta wordo jama Wereld Kanker Onderzoek Fonds cu a wordo landa na Hulanda y nan lema ta “Kanker Draag Je Niet Alleen”. Ora mira cuanto hende tin rond di e patient di Cancer, bo tin atencion di dokter, bo sernan keri, bo amigonan dus bo no ta carge bo so. Pero Cancer a subi akinan na Aruba drasticamente. Y como fundacion di Cancer, kier pone enfasis, kier pidi tur hende pa stima bo mes na prome luga, esta biba un bida mas saludabel. Si mira mundo ta bai riba un speed sumamente halto y dado momento e comemento ta bira dificil y fastioso y no ta come na tempo y ta prefera di haci otro cosnan y no ta dedica tempo na nos mes.

Con un persona ta biba, cambia bo lifestyle, no warda ora jega dokter y bo wordo diagnostica cu bo tin e malesa anto e ora ey bo ta cuminza. Sino mas bien cuminsa for di antemano pa biba un bida salud, wak kico bo ta come, evita vet, haci mas ehercisio pasobra esakinan ta puntonan cardinal y ora cu bo sinti algo no warda te ultimo momento pa bai dokter. Acudi na bo dokter anytime y bise kico bo ta sinti. Tambe wak den bo famia, si bo tin sernan keri cu tabatin Cancer, bisa dokter tambe. E edad mundialmente a baha tambe di personanan cu ta wordo diagnostica cu Cancer y esaki ta debi na e lifestyle cu tin. Esaki ta hunga un rol grandi pasobra si sigui tur conseho cu tin aworaki, ta haya un cu ta paga tino hopi na dje, cu ta e awa. Mas awa un persona bebe ta miho pero mester corda cu 60 aña atras ta mira cu tabatin purun y e tempo ey e bieuwnan e tempo ey por a bisabo cu e awa ey ta dushi fresco. Awendia mas ijs e tin mas un persona kier bebe. E ta atractivo y dushi pero kico e ta haci cu un persona su paden? Tur esakinan ta pida cosnan cu mester paga tino cu nan. E lifestyle cu tur hende ta bibando awendia ta hunga un rol grandi pasobra un persona mester tin un telefon den su man pasobra unda cu bo bai mester comunica.

Antes tabata warda pa jega caminda tin forma pa comunica pero awendia e aparatonan aki tambe ta juda pa e malesa di Cancer haya caminda pa cana den bo curpa. Pesey Wilhelmina Kankerfonds ta pone enfasis riba prevencion y e prevencion aki mester cuminza na bo persona mes. Si no tene cuenta cune, e ora ey ta nos mes ta matando nos mes, tabata palabranan di Sra. Lilly Prince di Wilhelmina Kankerfonds Aruba. Pero berdad e ta un reto pa conscientiza comunidad riba e cosnan aki y esaki ta haci cu e aña’ki Wilhelmina Kankerfonds Aruba ta bai bini cu mas charlanan pa conscientiza cada hende mas ainda riba e Malesa aki y tambe ta sigui riba e prevencion paso tin asina hopi cos cu mester tene cuenta cune.

