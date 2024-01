Diaranson awo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general di e Organisacion Mundial di Salud (WHO), lo participa como orador, hunto cu otro personalidad, den un sesion dentro di e reunion annual di e Forum Economico Mundial, cu lo tuma luga na Davos (Suisa), denomina “Preparando p’e malesa X.”

E MALESA X

Segun WHO, “e malesa X”, lo representa e conocemento cu un epidemia internacional grave or wordo causa pa un patogeno di cual actualmente ta desconoci kico ta causa maleza humano.” WHO a adverti cu un “malesa X” desconoci, provoca pa un hipotetico patogeno por provoca 20 biaha mas morto cu pandemia di Coronavirus.



E malesa potencial aki ta riba e mesun nivel di importancia den e investigacion cu otro maleza peligroso cu loke nos ta lidia actualmente y cu ta riba top di e lista di prioridad di e organismo internacional. Den e version actualisa di e lista di malesa aki, cu ta ilustra e mayor riesgo pa salud publico debi na su potencial epidemico y/of si no ta existi contramedida of no ta suficiente, ta exclusivamente e agentenan viral.

WHO a pone e otro ocho prioridadnan aki riba un lista:

COVID-19

Keintura hemoragico di Crimea-Congo.

Malesa p’e virus di Ebola y e malesa p’e virus di Marburg.

Keintura di Lassa

Sindroom respiratorio di Medio Oriente pa Coronavirus (MERS-CoV) y e sindroom respiratorio severo (SARS)

Nipah y malesanan henipaviral

Keintura di Valle di Rift.

Zika

REACCION N’E ANUNCIO DI E SESION

E noticia di e inclusion di e tematica aki den e reunion di e Forum Economico Mundial a general un debate basta formal riba red social, segun Fortune. Hopi usuario a adverti cu e supuesto preparativonan p’e malesa desconoci aki por ta parallel n’e tiponan di medida di ciere implementa durante e pandemia di COVID-19.

Riba e liña aki, Monica Crowley, kende tabata subsecretario di asunto publico di e Departamento di Tesoro Mericano durante e Administracion Trump, a señala diahuebs riba X (anteriormente conoci como Twitter) cu un contagio nobo “net na ora p’e eleccion” lo permiti e “globalistanan no electo” implementa blokeo, “restringi libertad di expresion y destrui mas libertad.” “E ta zona descabeya? Tambe e tabata asina ora el a sosode na 2020,” el a agrega.

Den contraposicion n’e postura aki, dr. Amish Adalja, academico principal di e Centro Johns Hopkins pa Siguridad di Salud (Merca), a comenta na Fortune cu e profesionalnan di salud publico “semper a realisa experimento mental y ehercicio practico pa prepara p’e pandemianan.” “Sugeri arbitrariamente cu e ehercicio y reunion aki ta parti di algun tipo di conspiracion, e evadi e proposito real p’esun cu ta sirbi y e problemanan cu ta purba di gana tereno,” el a añadi.

Di su parti, dr. Stuart Ray, vice-presidente di medicina pa integridad y analisis di dato den e Departamento di Medicina di Johns Hopkins, a señala cu lo ta “iresponsabel” cu e lidernan mundial no reuni den e forum y a reafirma e importancia cu e reunionnan aki ta publico. “E coordinacion di e respons di salud publico no ta un conspiracion, ta simplemente un planificacion responsabel,” el a agrega.

Di un otro parti, for di e Servicio Federal di Rusia pa Supervision di Proteccion y e Bienestar di Consumidor (Respotrebnadzorr) a indica cu e proximo debate por tin motibo mas economico cu cientifico. Den e sentido aki, a records cu, for di e fin di e pandemia di COVID-19, WHO a bin ta purba di promove e idea di e necesidad di reforma e arkitectura sanitario mundial, citando como hustificacion e menasanan futuro, papiando di e falta di preparacion di mundo pa nan y pidiendo un mayor financiamento p’e organisacion.