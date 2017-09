WhatsApp pronto lo lansa e funcion di delete mensahe online pa tur hende

Tur cos parce di ta indica cu e nos ta na punto di por delete mensahenan manda via WhatsApp prome cu nan wordo lesa. E funcion pa elimina e mensahenan pa tur hende. Di esaki tabata tin noticianan na final di 2016 y cu e prome testnan Beta a wordo haci den verano, ta na punto di wordo lansa pa tur e usuarionan, manera WABetaInfo ta afirma ariba su cuenta di Twitter.

Den algun ocasion, nos a manda mensahenan via WhatsApp y nos ta arepenti un rato despues di a mand’e. Pa e motibo aki, e funcion aki ta un di esunnan mas den demanda riba e plataforma, ya cu e ta disponiebl den otro appnan di message instantaneo, manera Telegram of WeChat, entre otro.

Despues di a warda algun luna, parce cu pronto e funcion di elimina e mensahenan pa tur hende via WhatsApp ta na punto di yega na e aplicacionnan di iOS y Android. Segun WABetaInfo, e server cu ta haci cu por delete e message posibel ya ta den operacion y tin e capacidad di recupera e mensahe correctamente. Sin embargo, mester warda pa WhatsApp pone den funcion.

Si e destinatario tin un iPhone e solucion ta mas miho ainda, ya cu WhatsApp a elimina e notificacion den e Centro di Notificacion, pa cual esaki nunca lo sa cu un persona a mand’e un mensahe.

Fuente: http://computerhoy.com/