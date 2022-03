Pa un tempo caba SETAR a introduci e servicio di IPTV pa clientenan cu por ricibi esaki. E sistema di IPTV cu su mesh ta mehora e cobertura di Wi-Fi na cas y tambe ta cambia e experiencia di wak television, cu un user interface completamente nobo, moderno y interactivo. SETAR ta trahando duro pa cambia tur su clientenan di Cable Digital pa IPTV y ta cambiando clientenan pa e sistema nobo di bario pa bario. Nos enfoke ta pa keda mehora e calidad di nos servicio di television y Internet y brinda e cliente locual e ta desea. Pa e clientenan cu tin IPTV caba, SETAR ta anuncia un funcionalidad nobo riba e menu cu ta yama What’s On. Clientenan cu un pakete di IPTV Extended Basic of cu un pakete mas halto lo ricibi acceso na e beneficio nobo aki. Clientenan di IPTV ta conoci caba cu e beneficionan di VOD, START Over y Recordings. Y awor What’s On ta bin acerca. Cu What’s On e cliente tin acceso na un archivo amplio cu diferente programacionan cu ta pasa durante dia na television. Si bo a perde un programacion, bo por bay busc’e bek den e archivo aki y cuminsa wak e programacion for di comienso. What’s On ta mantene bo na altura di kico ta pasando riba e diferente canalnan durante dia of siman. E archivo ta categorisa den Deporte, Noticia, Musica, Cultura y mucho mas, cual ta haci’e mas facil pa e cliente nabega den e menu di contenido. Nos ta invita tur cliente cu tin e servicio di IPTV na cas pa ‘check it out’. SETAR tin como meta pa cambia hopi mas cliente e aña aki pa IPTV p’asina tur cliente por experiencia e ultimo den tecnologia di television.

