Wetlands of Bahianan ta brinda servicionan natural pa combati Cambio di Clima

Dia 2 di Februari tawata dia mundial di bahianan (wetlands). Directie Natuur en Milieu (DNM) ta comparti e tema mundial di e aña aki, cu ta enfatisa e rol importante di saliñanan/bahianan. Un saliña ta brinda un servicio natural pa e combatimento di cambio di clima. E momento a yega unda cu nos mester stop di desaroya na areanan clasifica como bahia/saliña of wetlands. E proceso aki ta stroba nan di functiona manera mester ta. E ta den nos man como hende pa contene e fenomeno di cambio di clima y duna un aporte na conservacion di e areanan aki. Reflehando riba e metanan mundial pa desaroyo sostenibel di Nationan Uni, Sustainable Development Goals (SDG’s), e tema di wetlands ta toca e golnan #sdg9, #sdg11, #sdg13, #sdg14 y #sdg15.

Den un edicion anterior DNM a splica kico ta cambio di clima. E ta un realidad cu e clima na mundo ta cambiando, temperaturanan ta subi, lama/oceanonan ta bira mas cayente, sneeuw y ijs ta smelt y nivelnan di lama ta subiendo den tempo record, desde tempo pre-industrial. Tin un cantidad significante di carbon dioxide (CO₂), gasnan methane y otro greenhouse gases (GHG) den atmosfera cu ta consecuencia di actividadnan humano. Den cuadro di World Wetlands day ta pone enfasis ariba e servicio cu nan ta brinda nos naturalesa pa combati cambio di clima. Wetlands/saliñanan tin un rol significante pa stabilisa emision di gas (GHG). Asina frenando e impacto di cambio di clima.

Wetlands coastal (marino) por consisti di areanan di saliñanan, mangelnan, yerbanan di lama, rifnan di coral y tur esakinan ta funciona como absorbentenan di shocknan cu tin di haber cu desasternan natural. Nan ta yuda baha e intensidad di olanan asocial cu mal tempo manera tsunami, asina brindando proteccion contra catastrofenanna manera inundacionnan.

Wetlandsnan mas parti paden (no coastal) manera rooinan, pantanonan, lagoenan, areanan humedo ta funciona manera spons asina reteniendo awa di yobida. Den temporadanan di secura ta yuda cunukeronan. Tur tipo di wetlands/saliñanan tin un funcion ecologico y ta brinda un of mas servicio. P’esey ta bon pa proteha, conserva, uz’e na un manera sostenibel y no explota e arenan aki.

Gobierno di Aruba conhuntamente cu Ministerio di Ruimtelijke Ordening Infrastructuur en Milieu a introduci e Parke Marino cu ta consisti di cuatro area: lama conecta cu Parke Nacional Arikok, Sero Colorado incluyendo rifeilandjes Sanicolas, area di Santo Largo te cu Isla di Oro y area di rifnan di coral di Oranjestad haven. Di e cuatro areanan aki e ultimo tresnan ta cualifica como wetland. Asina por wak con Aruba tambe ta aportando na proteccion di areanan clasifica como wetlands. Asina tambe combatiendo efectonan di cambio di clima.

