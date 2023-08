Ainda bo tin chens di ta un di e proximo ganadonan grandi di Wendy’s® Aruba. Tras e exitoso campaña cu e Chimichurri Cheeseburger cu a premia dos cliente cu nan respectivo voucher di 3 mil florin, un biaha mas Wendy’s Aruba y Tropical Bottling Company ta regala bo e oportunidad di ta e siguiente ganado.

Wendy’s Aruba ta sumamente contento cu e reaccion cu a obtene durante e campaña anterior, y manera a priminti, ta bin cu un nobo cada trimester. E promocion cu a cuminsa na juli y ta sigui te fin di september ta invita bo pa saboria e delicioso combo di Pretzel Bacon, sea den su version Chicken Sandwich of Cheeseburger cu un Coca Cola No Sugar pa abo tambe tin e oportunidad di gana un voucher na balor di 3.000 florin.

Pa participa bo mester ta un miembro di e Programa di Lealtad di Wendy’s Aruba. Si bo no ta miembro ainda, e ta hopi facil. Djis bishita nos pagina web na www.wendysaruba.aw, click riba e tab di Loyalty Program y hinca bo datonan personal. Esey ta tur. Despues di esey, cada bes cu bo haci bo pedido na un di nos sucursalnan, pasa na drive thru of pidi pa delivery, duna e cahera bo number di telefon.

Ora bo cumpra bo Pretzel Bacon combo, skirbi bo nomber y number di telefon na e parti patras di e recibo y deposit’e na e buzon ubica paden di e restaurant. Asina bo ta participando caba den e sorteo cu lo tuma luga den luna di october. Mas Pretzel Bacon bo come, mas chens bo tin di gana.

E protagonista di e Pretzel Bacon, sin duda algun, ta e pan traha segun receta original, pero inspira pa e pan artesanal cu mansa di pretzel. Den dje bo ta haya e delicioso burger patty di 100% carni cu keshi tipo Muenster, Applewood smoked bacon, smoky honey mustard, warm beer cheese sauce, crispy fried onions y pickles. Bo por haya e burger su so of den combo hunto cu batata y refresco y e ta obtenibel solamente pa un tempo limita.

Hunto cu e Pretzel Bacon, tambe bo por disfruta di otro excelente opcion riba e menu di Wendy’s te fin di september. Esaki ta e Egg BLT Croissant of e Breakfast Biggie Bag cu awo ta bin cu Swiss Cheese & Sausage, ademas di e Classic Egg & Cheese pa bo desayuno, mientras cu resto di dia y te 1’or di marduga bo por disfruta awo tambe di e Quarterly Deal ta cu 10 pida chicken nuggets cu batata refresco of di e Biggie Bag cu bo escogencia di Junior Cheeseburger of Crispy Chicken compaña pa batata, nuggets y bo bebida faborito.

Pa bo conveniencia, Wendy’s Aruba tin cinco sucursal rond di e isla pa sirbi miho. Bishita sea Wendy’s Cura Cabai, Santa Cruz, Tanki Leendert, Palm Beach of Boulevard. Nan ta yama bo bon bini tur dia di 7:00 AM pa 1:00 AM. E menu di desayuno ta obtenibel tur dia te 11:00 AM, mientras cu e servicio di delivery tambe ta na bo disposicion pa entrega bo pedido te na porta di bo cas, trabou of unda cu bo por ta. Pa mas informacion tocante e producto y promocionnan aki, bishita regularmente nos cuenta di Wendy’s Aruba riba Facebook, Instagram y TikTok.