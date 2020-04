Wendy’s Aruba ta sigui brinda su servicionan na comunidad di Aruba via Drive Thru of Delivery. Bishita nan 4 surcursal, tanto na Boulevard, Palm Beach, Tanki Leendert of Cura Cabai. Drive Thru ta habri for di 10 or di mainta te cu 7:15 anochi.

E delivery ta for di 11 or mainta te cu 7 or anochi.

Pa Deliver por yama

Boulevard: 📱7443832

Palm Beach: 📱7443834

Tanki Leendert: 📱7450936

Cura Cabai: 📱7443833

E order mester ta minimo 25 florin.

