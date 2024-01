Wendy’s ta sigui complace su clientenan. Ademas di su restaurant, drive-thru te 1’or di marduga y servicio di delivery, awo tambe bo ta haya bo Wendy’s riba ruta di Carnaval na Oranjestad. E servicio aki a cuminsa diadomingo ultimo 28 di januari durante e Parada Infantil y cu gran aceptacion. Ubica na e di dos skina pabou di rotonde Las Americas riba L.G. Smith Boulevard, entre ATA cu Talk Of The Town Hotel, sideliners y participante pareu a disfruta di nan dushi Wendy’s prome, despues y hasta durante parada.

Mescos lo sosode diasabra awo 3 di februari pa Lighting Parade y otro siman dia 11 di februari ora di e Gran Parada di Carnaval di Aruba. E Pop Up di Wendy’s lo ta habri algun oras prome y despues di e paradanan pa satisface e hamber di tur cu kier come algo dushi. Tin un menu special di Carnaval cu e opcionnan mas popular manera Dave’s Single cu batata y Chicken Nuggets cu batata. Y awor pa Lighting y Parada Grandi nos lo ofrece e dushi Spicy Chicken Sandwich cu batata tambe!

Bo ta keda cla lihe lihe y bo por paga cu cash of swipe. Te hasta nos a mira mayornan sali di e parada, cumpra cuminda y drenta bek di biaha. Wendy’s Aruba kier yama danki na tur cu a bishita e Pop Up riba L.G. Smith Boulevard diadomingo ultimo y ta spera boso pa Lighting Parada y Parada Grandi.

Na tur otro momento, nos ta invita pa pasa na un di Wendy’s Aruba su cinco sucursal rond di e isla na Cura Cabai, Santa Cruz, Tanki Leendert, Palm Beach of Boulevard. Nan ta habri tur dia di 7:00 AM pa 11:00 PM y te 12:00 AM den fin di siman. E drive-thru di Wendy’s ta habri 7 dia pa siman for di 7:00 AM pa 1:00 AM. E menu di desayuno ta obtenibel tur dia entre 7:00 y 11:00 AM, mientras cu e servicio di delivery tambe ta na bo disposicion pa entrega bo pedido te na porta di bo cas, trabou of unda cu bo por ta, tur dia entre 11:00 AM y 10:30 PM. Pa mas informacion tocante e producto y promocionnan aki, bishita regularmente nos pagina di Wendy’s Aruba riba Facebook, Instagram y TikTok.