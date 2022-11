Participacion civico di cada ciudadano pa contribui na crea un Comunidad y un miho Pais, ta inspira pa e concepto di “E BON COMUN”. Den linea di continuacion di e exitoso simposio “The Restoration of THE COMMON GOOD”, unda a lansa e concepto idealistico “E BON COMUN”, Plataforma Hobennan Porfesional y Partido a anuncia y invita nos comunidad pa participa activamente na THINK COMMON GOOD BEACH CLEAN UP EVENT.

Hoben Profesional, Wendrick Cicilia acompana pa nos campion mundial windsurfer Sarah-Quita Offringa, a hasi un invitacion na nos comunidad pa participa na e THINK COMMON GOOD BEACH CLEAN UP, Diadomingo 27 di Novemeber pa 9or di mainta iniciando na GRAPEFIELD/BOCA GRANDI.

Think Common Good!

Wendrick Cicilia a expresa cu e E Bon Comun ta reta cada ciudadano di tur generacion pa no solamente enfoca ariba nan propio interes, pero participa activamente na crea y realisa un bienestar general. Ta momento pa nos pensa ariba e Bon Comun di nos Pais. Nos por logra cosnan bunita, si nos uni nos forsanan pa un meta noble. Un esfuerso colectivo pa nos por mantene nos recursonan natural bunita y limpi, ta beneficia nos tur cu ta orguyoso di nos Pais Aruba.

E Bon Comun ta fundamental pa funcionamento di nos sociedad. Nos mester renoba nos compromiso pa mehora nos Pais. ONE ACT AT A TIME, nos ta transforma nos Pais. Ta momento pa nos cuminsa practica e pensamento di E BON COMUN!,

Empatia, solidaridad, participacion civico y amor pa Pais y Pueblo ta idealnan cu ta inspira pa e E BON COMUN, e ta un grato placer pa trece nos comunidad hunto pa un causa noble pa nos Pais, y asina inspira nos comunidad cu E BON COMUN ta e guia pa e desaroyo social, economico y politico cu nos ta desea.

Aruba ta nos Cas y e ta nos responsabilidad pa nos mantene limpi, pa nos ciudadanonan y nos bishitantenan por disfruta di esaki. Acompana pa miembro di tur generacion y alabes den presencia di Sarah-Quita Offringa, Wendrick Cicilia representando Plataforma Hobennan Profesional a hasi un invitacion cordial pa cada miembro di tur generacion pa uni cu nos, y duna un contribucion positivo na mehoracion y bienestar general di nos Pais Aruba

Nos no mester laga e BON COMUN na un pensamento, pero tambe nos mester practica e BON COMUN. Un biaha mas nos ta trece nos comunidad hunto pa un causa noble cu ta sirbi bienestar general di Pais Aruba.

UN INVITACION CORDIAL PA REGISTRA Y PARTICIPA NA NOS PROME EDICION DI “THINK COMMON GOOD BEACH CLEAN UP EVENT”, DIA 27 DI NOVEMBER, DIADOMINGO 9OR DI MAINTA, INICIANDO NA GRAPEFIELD/ BOCA GRANDI!