Parlamento di Aruba a trata e cambio di ley di eleccion (Kiesverordening). E proposicion di cambio na banda di Gobierno ta encera cambio huridico minimo manera limita e cantidad di hende cu por bay haci entrega di lista na ‘hoofdstembureau’ y tambe elimina e fecha natal di e votado for di e ‘kiesregister’ cu ta otorga na partido nan politico cu haci peticion pa esaki.

E momento aki sigur ta pone nos recorda e sabor amargo cu eleccion 2021 a laga atras, pa motibo di e diferente indicacion fuerte di practica di mala fe y iregularidad cu a sosode durante eleccion, cu a crea e sentimento cu a ‘horta eleccion’. E ocasion ta presta su mes pa asina propone algun cambio esencial pa garantisa cu e porta y benta pa un figura por mete su mes den e proceso electoral wordo cera y alabes garantisa cu, na momento cu tin indicacion nan fuerte di iregularidad, esaki por wordo exponi.

Eleccion husto, liber y secreto ta e derecho mas sagrado y fundamental cu nos como comunidad por tin den nos democracia representativo. Cualkier practica di mala fe pa influencia resultado di un eleccion, ta un atentado contra nos democracia, estado di derecho y ta kita e poder soberano for di den man di mi comunidad Arubiano pa determina ken ta goberna nos pais.

Eleccion 2021 a inicia cu diferente practica di mala fe, manera e echo cu a nenga di otorga e ‘kiesregister’ manera ta custumber. Esaki a y ta crea un desbentaha enorme pa partido politico cu no ta den gobierno, mientras cu gobierno si ta dispone di e informacion completo cu tin den e ‘kiesregister’. Ademas di e intento pa introduci voto electronico cu ta sensitivo pa manipulacion si no hacie corecto y responsabel. E sentimento di desconfiansa den e iniciativa aki tabata e ansha y angustia di nos gobierno pa tuma e stap grandi aki di digitalisa sin tene cuenta cu e mecanismo rekeri pa haci e sistema aki uno liber di manipulacion y factibel pa nos comunidad.

E practicanan di mala fe no a termina akinan. A constata varios iregularidad den aplicacion di e articulo 76 y 77 di ley di eleccion (Kiesverordening) na diferente ‘stembureau’. E conclusion y sentimento general tabata cu hopi voto di partido AVP particularmente a wordo declara invalido inhustamente. Esaki a duna motibo cu despues di eleccion a entrega un peticion di 3000 firma na ‘Hoofdstembureau’ pa asina ehecuta un reconteo, mirando e iregularidadnan y falta di confiansa den e proceso electoral. Esaki a wordo nenga. AVP a pidi reconteo di e 893 voto declara invalido, mirando cu 53 voto mas na fabor di AVP lo a cambia e panorama politico mirando cu MEP Y AVP lo a empata na 8 asiento cada uno.

E ‘close margin’ aki rasonabelmente ta hustifica e reconteo. AVP a inicia un caso sumario civil den corte y esaki no a termina den un decision na fabor di partido AVP. Despues cu e caso sumario den corte a finalisa e ‘stembiljetten’ nan a wordo kima, cual ta un echo straño mirando cu na e momento ainda partido AVP tawata tin medio legal na su disposicion pa efectua contra e decision di hues. Pero e obhetivo di e proceso legal a wordo destrui cu kimamento di e ‘stembiljetten’ y asina eliminando por completo e oportunidad pa por sigui cana e caminda legal pa logra un reconteo di voto.

Den un intento pa fortifica nos proceso electoral y duna realse na nos democracia participativo AVP a presenta dos amienda riba e proposicion di cambio di ley di eleccion (Kiesverordening)

A propone pa agrega articulo 84A Kiesverordening: Reconteo automatico

Fraccion di AVP den parlamento di Aruba a propone pa ancra criteria obhetivo den e ley pa asina garantisa cu na momento cu tin iregularidad of indicacion di desaroyo inhusto, ‘Hoofdstembureau’ como organo responsabel mester duna instruccion pa un reconteo di tur e votonan valido of invalido, pa asina percura pa conserva e confiansa di e electorado den e eleccion. Esaki lo yuda tambe e legitimidad y aceptacion di e gobierno nobo bou di e electorado. Esaki sigur no tabata e caso na 2021 unda cu a nenga e peticion di 3000 persona cu derecho di voto pa haci un reconteo.

Manera menciona esaki a laga un sabor amargo atras mirando cu no por pensa un motibo obhetivo valido pa nenga dicho peticion, mirando cu e peticion no tabata un irasonabel. Teniendo tur e echo y circunstancia na cuenta, no por yega na un otro conclusion cu ‘Hoofdstembureau’ intencionalmente a nenga esaki, y a laga duda y disgusto den e proceso electoral.

A propone cambio di articulo 87, inciso dos: Instruccion pa warda e stembiljetten den caso di duda.

E ley di eleccion actual ta stipula cu por kima e ‘stembiljetten’ (carchi di votacion) asina cu determina e resultado di e eleccion. Esaki ta elimina e prueba di cual e boluntad di e comunidad por wordo verifica. E meta di e articulo nobo aki, ta pa introduci un ‘bewaarplicht’ pa asina garantisa cu e ‘stembiljetten’ ta wordo warda te cu 3 luna despues di determinacion di e resultado di eleccion y cu esaki por wordo extendi si tin circunstancia special manera obhecion haci na corte of na conseho electoral mes. Pa por ehecuta e consecuencianan legal di e articulo aki, mester bisa cu e impacto financiero riba presupuesto di Aruba y e areglo logistico ta uno minimal sino nulo. Bisando esaki e lo costa nos gobierno practicamente nada pa efectua e articulo nobo aki lo a brinda siguransa y alivio bou di nos comunidad cu nos eleccion parlamentario ta liber di influencia externo y interno.

Mester eleccion husto

Revision y modernisacion total di nos ley electoral ta necesario. Comunidad mester tin confiansa den su proceso electoral. E metemento politico y/of a-politico den eleccion di Pais Aruba mester wordo aboli y AVP a propone algun cambio di ley di eleccion pa garantisa esaki. A propone pa incorpora un garantia den ley cu si tin algun indicacion di iregularidad esaki por wordo exponi. Esaki ta fortifica e derecho di nos comunidad riba eleccion husto, liber y transparente.

Tocante Wendrick Cicilia

LL. B. Wendrick Cicilia ta un hoben hurista y candidato di Partido di Pueblo Arubano (AVP). Su pasion pa yuda su prohimo a hib’e na ta un di e fundadornan di Tienda di Ley na 2018. E la gradua na 2019 for di e Facultad di Derecho di Universidad di Aruba. Na 2021 a tuma e curashi y determinacion pa subi e lista berde. Durante e ultimo eleccion Wendrick Cicilia a logra convence 482 ciudadano cu nan voto, profilando su mes den e top 10 cu mas voto di tur e 29 candidato rib’e lista di AVP. Subi www.WendrickCicilia.com pa mas informacion.