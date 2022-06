Durente e ceremonia di conmemoracion di e fecha natal di Anne Frank Wendrick Cicilia, a presenta un discurso den cua e a subraya cu e historia di Anne Frank, ta reta cada cuidadano pa reflexiona tocante con e ta desea pa wordo recorda. E historia di Anne Frank ta un inspiracion profundo. E balornan cu e hobencita di apenas 15 aña a conserva; amor pa prohimo, paz, tolerancia y Convivencia ta locual nos mester rigi nos comunidad. Anne Frank a mantene su mes firma na su balornan te final y awe ta wordo conmemora como e simbolo di e balornan bunita aki cu ta fundamental den un sociedad harmonioso.

Anne Frank a inmortalisa su pensamentonan na momento cu e la documenta su balornan, su sentimentonan y su perspectiva den su diario. Un diario cu a siribi di inspiracion pa variosgeneracionan. Wendrick Cicilia a deserta cu Anne Frank a laga un legado atras. Un legado den optimismo den momentonan di adversidad, di amor den bista di intoleracia, di union embes di division y fe den humanidad y su creador. Wendrick Cicilia a subraya cu e mentalidad di un hoben di apenas 15 aña, ta demostra cu nos hoben tin pensamento nan fundamental y profundo cu por sirbi pa logra impulsa cambionan social den nos comunidad. Awe nos por mira falta di amor, tolerancia y Convivencia ta conduci un biaha mas na tension entre potencia nan mundial. Wendrick a subraya cu e balornan cu Anne Frank ta representa awe mas cu nunca ta vigente y ta necesario den e panorama mundial.

Inspira pa e sigiente palabranan den e diarion di Anne Frank;

“I don’t want to have lived in vain like most people. I want to be usefull or bring enjoyment to all people, even to those I have never met. I want to go on living even after my death”

Wendrick Cicilia a clausura cu e un mensahe pa tur cu tabata presente, pa motiva e publico pa reflexiona con nan ta bay causa un impacto positivo den nos comunidad y mas importante pa concientisa cada un presente cu nan tin un responsabilidad pa laga un legado atras, cu lo sirbi di inspiracion pa e generacionan cu ta bini.