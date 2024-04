E ta preocupante cu e ta practicamente imposibel pa un hoben adulto cu tin e deseo pa yega na su propio cas, realisa e deseo aki. E problema di accesibilidad di vivienda of accesibilidad na tereno pa construi un cas ta birando dia pa dia mas grandi pa nos comunidad, pero mas specificamente pa nos hobenan adulto. Despues cu nan a termina nan estudio den exterior of na Aruba of esnan cu a dicidi pa ingresa e mercado laboral no tin perspectiva pa nan yega na nan propio hogar. Gobierno no ta percura pa tin un maneho di vivienda cu ta crea oportunidad pa hoben nan adulto yega na un vivienda of un tereno pa por construi. Esaki ta precupante y ta genera frustration serca hobenan adulto.

Gobierno no tin interes pa figa como prioridad formula un maneho mas flexibel pa atende cu e condicionan inhusto pa yega na un vivienda. Esaki ta un refleho di un Gobierno cu no por garantisa e condicionan basico pa cada cuidadano por tin un quality of life mas eleva. Un hogar ta dunabo e posibilidad pabo duna contenido nabo bida familiar of personal, e ta un condicion fundamental pa un quality of life digno. Gobierno tin cu hasi un esfuerso continuo pa garantisa accesibilidad na vivienda pa esnan cu tin e deseo aki. Esaki ta formula como un derecho den tratado nan international, manera e Verdrag betreffende Economische, sociale en culturele rechten. Gobierno mester percura pa crea condicion nan husto den maneho pa esnan cu tin un deseo di tin nan propio cas pero yega na realisa esaki.

Mester incentiva construicion di vivienda pagabel pa esnan cu ta desea mas independencia. Gobierno mester activamente facilita inversion priva of combinacion di inversion publico-priva pa construction di mas vivienda cu ta acesibel pa nos comunidad y hobenan adulto. Cambio nan simpel den e maneho actual manera adapta e condicion nan di e erfpachtovereenkomst ta necesario pa elimina condicion nan inhusto cu ta wordo imponi. Ehempel ta crea e posibilidad pa extende e period di 6 luna pa complete e proceso di traspaso di acto notarial cu 6 luna mas. Un otro aspect cu por wordo adapta inmediatamente ta e rekisto cu 30% di e percela mester wordo construi, adapta esaki na 20% manera e tabata pa crea asina e posibilidad pa esnan cu no tin e recurso financiero pa construi 30% di e tereno.

Gobierno ta impidiendo nos comunidad y specificamente nos Hobenan adulto e aceso na nan propio cas, creando condicion nan inhusto pa nan yega na un tereno. Partido AVP ta bai continua cu estudio profundo pa percura pa tin un maneho dirigi ariba elimina e condicionan inhusto pa nan yega na un vivienda y crea oportunidad pa hobenan adulto por realisa nan soño di tin nan propio hogar.