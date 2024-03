Un mericano a wordo compensa cu cuater miyon dollar pa un hurado di Colorrado pa daño y perhuicio, despues cu e Departamento di Polis di Denver (DPD) a drenta su cas sin un orden y e investigacion adecua y pa un delito cu e no a comete.



Di acuerdo cu e organisacion Union Americano p’e Libertadnan Civil (ACLU), cu a presenta e demanda, e caso ta bay bek pa dia 4 di januari 2022, ora cu un ekipo di operacion special (SWAT) a instala dilanti di e residencia di Ruby Johnson.

A traves di un PA (Public Adress_, a orden’e pa e sali cu su mannan na halto. Johnson, di 78 aña y kende n’e momento ey tabatin un bata, un pechi y pantufla bisti, a obedece e orden mientras cu e agentenan cu bulletproof vest y arma automatico tabata listra su cas minuciosamente. Polis a purba di localisa un truck horta e dia anterior cu, segun su doño, tabata contene “dos drone, seis arma di candela, 4 mil dollar cash y un iPhon 11 bieu,” e demandante a splica.



E victima, Jeremy McDaniel, a uza e aplicacion di buskeda (Find My), integra den e dispositivonan di Apple, a purba yega na su telefon y asina kisas tambe cu e resto di e articulonan. Como resultado, e sistema di rastreo a determina cu su ubicacion aproximado tabata den algun luga di e vecindario di señora Johnson.

“Find My” ta adverti su usuarionan cu no por identifica cu precision e luga caminda e dispositivo perdi ta, detectivo di DPD, Gary Staab, a ricibi un orden di registro p’e cas di e señora, cu a wordo revisa y aproba pa Sargento Gregory Buschy. Ambos oficial a aparece como acusado den e pleidooi.

Sin sentido

ACLU a alega cu e registro di e cas a basa riba un documento cu tabata falta valides pasobra no tabata debidamente entrega. Staab no a menciona e limitacionnan di e tecnologia di Apple y e hurado a conclui cu e orden cu a autorisa e registro di e luga, no tabata respalda pa un causa probabel. Den e veredicto di e caso, dunando di conoce na principio di e luna aki, a determina cu Staab y Buschy a actua “cu desprecio delibera y sin sentido.”

Polis no solamente a viola privacidad di e victima y a destrui algun articulo personal durante nan inspeccion, sino cu nan a “ranca e sensacion di siguridad den su propio cas, loke a oblig’e pa mudia di e luga,” Deborah Richardson, director ehecutivo di ACLU, a bisa.

Di tal manera, Husticia a otorgag Johnson 3,76 miyon dollar den cuadro di un ley nobo di Colorado cu ta permiti hende demanda polis pa violacion di nan derechonan constitucional estatal. Sinembargo, siman pasa, un hues di Denver a hisa e daño na 4 miyon dollar, segun su defensa por a confirma. “Aunke e resultado di e huicio aki no lo remedia completamente e daño di e dia teribelo aki, nos ta yega un paso mas n’e husticia p’e y otro hende cu nan bida a cambia debi n’e mal conducta policial,” Richardson a agrega.