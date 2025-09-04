Mark Figaroa director di APA a duna di conoce den un entrevista cu aña pasa nan a haya e maneho di e welcome plaza y otro kioskonan den cercania, esaki ta pa mas tanto e mantencion y organisacion pa brinda e experencia crucero tambe y eleva e servicio cu tin. Manera sa tin cierto mantencionnan cu tabata atrasa y APA a tuma esaki y cuminsa inverti den esaki.
Pa awor aki no lo bay tin cambio pero si tin regla pa cumpli cune, comportacion, kico por bende y kico no y locual tin actualmente pero mas nechi pa e bista y profesional y structura. A cuminsa na drecha baño, unda kehonan cu a haya cu e baño no tabata adecua y of cera y a haci esaki mas accesibel pe usuarionan crucero y e personal di welcome plaza. A inverti den basta bario di sushi tabata un reto unda den dianan druk cu tin tres barco e sushedad tabata aglomera.
Kier e area bou controla cu luz, facilidad di infrastructura y mehora esaki. Proximo aña lo tin mantencion di verf e luganan completo, sr Mark Figaroa a duna di conoce den un entrevista.