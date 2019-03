Weganan di Softball Escolar IBiSA a tuma luga riba tereno di Rockets

Diaranzon atardi, na tereno di Rockets na Santa Cruz, weganan di softball escolar organiza pa IBiSA a tuma luga.

Juliana School vs Abraham De Veer

Prome wega di atardi tabata entre e muchanan di Juliana School y Abraham De Veer School.

Den cabez di prome inning, Abraham de Veer ta logra anota un carreda, mientras cu den bom di prome inning Juliana School ta reacciona y ta anota 6 careda,

Den di dos inning no tabata tin careda pa ambos school.

Den cabez di tres inning, Abraham De Veer ta corta bentaha y ta anota 3 careda, pero Juliana School no a keda a tras y ta anota 2 careda.

Den di cuater inning no tabata tin careda pa ambos school.

Den cabez di cinco inning, Abraham De Veer ta score 3 careda pa asina e wega bira mas interesante, pero den bom di cinco inning, Juliana School ta anota un careda mas y asina ta bay cu e victoria tambe cu score di 9-7.

Juliana School a anota un total di 9 careda y a bati 10 hit, mientras cu Abraham de Veer a anota 7 careda y a bati 9 hit.

EPB Hato vs Colegio Arubano

E di dos wega di atardi a tuma lugar entre EPB Hato y Colegio Arubano.

Den cabez di prome inning EPB Hato a anota un total di 3 careda, mientras cu den bom di prome inning Colegio Arubano no a logra anota careda.

Den cabez di dos inning, EPB Hato no a anota careda, mientras cu den bom di dos inning Colegio Arubano ta corta bentaha anotando 2 careda.

Den cabez di tres inning EPB Hato ta anota 1 careda mas, mientras cu Colegio Arubano no ta anota careda.

Den cabez di cuater inning EPB Hato ta dal un rally y ta anota un total di 11 careda mientras cu Colegio Arubano den bom di cuater inning no a anota careda y asina tambe e wega ta termina cu victoria pa EPB Hato cu score di 15-2.

EPB Hato a anota un total di 15 careda y a bati 20 hit, mientras cu Colegio Arubano a anota 2 careda y a bati un total di 8 hit.

Weganan di Softball Escolar organis

a pa IBiSA ta continua e fin di siman aki y otro siman na tereno di Rockets na Santa Cruz.

Comments

comments