Si shonnan amante di domino estilo “Pedro Navaja”, e fin di siman aki lo ta bay tin un sambombaso di wega ora cu e gran ekipo di Team Snor bin enfrenta despues di basta tempo e trabuconan di Ayo, esta Red Stone DT. Un wega cu tabata “long time overdue”! Asina mes. Diasabra awor 24 di mei, cuminsando pa 8’or di anochi, e exclusivo y mundialmente famoso Domino Square Garden, ay net n’e grens entre Calabas y Kudawecha, lo sinti manera un Ola Tropical pasa pa anuncia cu temporada di horcan ta den porta!

Poco tempo pasa na ultimo ora, e ekipo di Red Stone a retira for di e torneo 4X4, y ta hala di rumornan a cuminsa core den e “wandelgangnan”! Yen di teoria di conspiracion a weita luz di dia, pero e weekend aki e guereronan di Ayo lo baha masalmente for dje barancanan pa bin demostra ta ki nan tin aden. Mas cu claro, nos di redaccion a puntra doño di curpa di Team Snor, esta e flamante Nelson “Snor” Perez, pa duna nos un comentario riba e resureccion di e team di Red Stone, y Snor a duna un contesta estilo Donny Tromp … “my stone is bigger and redder than yours”! Wel, wel, shonnan, cos ta bay ta red hot diasabra awor aya na Kudawecha. Un tabla lo bula sigur! Manera semper entrada lo ta completamente gratis pa pueblo en general, y durante halftime, pasapalonan lo skeiro di boca pa boca totalmente por nada! Bini un bini tur n’e sambombaso di diasabra awor aya n’e mundialmente famoso Domino Square Garden p’e super encuentro entre Team Snor y Red Stone DT! Yegaaa!