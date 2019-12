Weekend final di Torneo “Nos cu Nos”

E weekend aki lo ta e ultimo fin di siman den e serie di

torneonan di fin di aña na 99 Bar & Restaurant, e unico y exclusivo Domino Square Garden na mundo! Lo ta bay tin 2 wega grandi, un ta Diabierna awor 20 di December cuminsando pa 8’or di anochi, y e gran final dje hometeam lo ta riba Diadomingo awor 22 di December cuminsando pa 1’or di merdia! Diabierna anochi cuminsando pa 8’or di anochi lo ta special p’e “night crawlers” nan! Esnan cu ta vleermuis y no tin “time limit” anochi lo tin amplio tempo pa bataya otro y determina ta ken lo bira e duo campeon di 2019. E anochi aki ta p’e trabuconan manera Yoyo, Sony, Glenn “Havana”, Calichi, Dr. Tico, Jackelyne y hopi mas. Esaki lo ta e anochi pa caba cu tur storia y set e record straight for once and for all! Diadomingo merdia 1’or lo cuminsa e bataya grandi dje “Day Walkers” nan, esnan cu tin “toque de queda” y cu no por yega cas despues di cierto ora si no nan tin cu bula bentana pa drenta paden! Esaki ta e torneo special pe “vaste klanten” nan cu henter aña fielmente ta bin mula nan piedranan di domino den 99 Bar & Restaurant. Aki nos ta papiando di veteranonan manera Vale “teror di kamay”, Lucas “Taxatie”, Don Chicho “Capo di tutti Capi”, Oswaldo, Tinchi “dal un slok”, Dr, Jaap, Kapitein Ronald, y Kid Corta Rosea! Shonnan, manera semper ta custumber, snacks nan lo lora na ordo cortesia di 99 Bar & Restaurant y ambiente lo tin pa parti! No perde e evento aki, e ultimo weekend di torneo Nos cu Nos na 99 Bar & Restaurant!

