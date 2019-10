Weekend di special na Ling & Sons

Ling & Sons, e supermercado mas grandi na Aruba tin un weekend cu locura specials na unda clientenan por haya variedad di producto na prijsnan sumamente atractivo manera por mira riba e locura special poster. E siman aki Ling & Sons ta invitabo bin purba e productonan di spanje cu e supermercado ta ofrece den tienda.

Diasabra tin un special di cuminda na e take away buffet di Ling & Sons na unda cliente ta haya paella, salada y un softdrink pa solamente 14.99 florin.

Ademas di esaki lo tin tasting di varios producto di spanje den tienda.

Diadomingo Ling & Sons tin 10% di descuento pa tur cliente cu hasi compras. E supermercado kier corda tur cliente cu su horario nobo ta lo siguiente:

Dialuna – Diasabra 7.30 am- 9.00 pm

Diadomingo- 9.00 am- 3.00 pm.

Pa mas informacion bishita www.lingandsons.com of follow Ling & Sons riba facebook of instagram.

Comments

comments