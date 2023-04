E Tayer “Informacion pa eleccion di estudio” a wordo duna dia 4 y 5 di april ultimo na un grupo di studiante di examen final na Colegio Arubano. Mas cu 300 alumno di HAVO 5 y VWO 6 a participa na e tayer aki den nan orario di scol. Studiantenan di Colegio a para dilanti klas y comparti nan experiencia ora di na estudio na Hulanda. Esaki ta un iniciativa di e fundacion educativo WeConnect cu asina ta duna sosten na informacion pa eleccion di estudio. “Tur aña den e periodo aki nos ta duna e serie di informacion aki, riba peticion di e scolnan”. Asina coordinador Rachel Hughes di WeConnect ta informa nos.

Informacion

Un gran parti di e studiantenan aki lo ta saliendo pa exterior den un paar di luna; e eleccion pa Hulanda ta uno obvio. Algun di nan sa caba kico nan ta bay studia y na cua ciudad, otronan ta duda. “Ta dificil pa hasi un eleccion na distancia y no ta tur hende tin e luho di bishita scol y universidad nan prome cu bay studia. Pesey nos ta contento cu e demanda aki di e scolnan.” Manager Tanja Fraai di WeConnec ta bisa.

Ex-alumno nan dilanti klas

WeConnec ta traha a base di e sistema persona na persona pesey e informadornan ta ex-alumno nan cu a bay Hulanda pa studia. E Arubiano Amedee Wever a studia ciencia di tera na Universidad Liber di Amsterdam. E ta duna e informacion cu placer: “Nos ta experencia cu nos por duna un contribucion positivo na e proximo generacion di studiante, pa asina tur aña nan ta miho prepara pa e bida na Hulanda.”

Tip

Nanine Ponson a kies pa e estudio di Biologia y investigacion di Laboratorio Medico na Universidad di Leiden, sigui pa un doctorado na Universidad liber di Amsterdam. Su tip pa e studiante nan ta: “Cuida bo mes, mas ora ta trata di bo salud mental. Tambe, diberti!” E di tres informador ta Joseph Loaiza, ela studia ley di Impuesto na Universidad di Leiden. Joseph ta contento cu awor presupuesta tambe ta parti di e informacion cu “WeConnect” ta duna: “Bo mester ta prepara pa gastonan inespera y bo mester tin gara riba bo finansa. Bo mester siña hasi cosnan pa diberti sin sintibo limita. Bida ta un proceso di aventura.”

Necesidad

Na Colegio tin necesidad di e informacion di WeConnect. Decano Richeilla Wijngaarde ta bisa: “Loke den mi opinion ta importante y dibertido, ta cu e informacion ta wordo duna door di profesional nan hoben. Nan ta jong, y nan a experimenta e bida di studiante of nan ta involucra cu studiante nan cu ta studiando ainda.” E ta contento tambe cu a añadi e informacion tocante presupuesta. “Salimento y cumpramento ta importante pa hopi studiante, pero nan mester sa tambe con pa maneha nan placa. E aña aki nos a ricibi hopi pregunta di presupuesta di nos studiante nan, pesey nos a dicidi di duna mas atencion na esaki.”

Salud Mental

Tambe informacion riba salud mental a wordo duna door di WeConnect pa prome biaha e aña aki. Hopi necesario, segun decano Wijngaarde: “Ta importante pa alumnonan compronde cu bida ta consisti di cay y lanta bek y cu no ta tur ora cos ta bay manera nos a planea. Bo estudio por decepciona bo, pa prome biaha bo ta biba riba bo mes. Kiko bo ta hasi ora cosnan no bay manera bo kier? Bo ta cambia e situacion y bo ta sigui!”