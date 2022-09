Algemene Rekenkamer su tarea constitucional ta controla eficiencia y legitimidad di entrada y gasto di Pais Aruba. Desde mei 2022 Algemene Rekenkamer Aruba tin tambe e presidencia di e organisacion regional CAROSAI. CAROSAI, Caribbean Organisation of Supreme Audit Institutions, ta e organisacion di Supreme Audit Institutions (algemene rekenkamers) den Caribe cu a wordo funda na Trinidad y Tobago dia 7 di augustus 1988. Miembrecia di CAROSAI ta habri pa tur organo halto di control den region Caribe y ta consisti actualmente di bintitres (23) pais/isla miembro. CAROSAI ta wordo dirigi pa un Comite Ehecutivo cual actualmente ta wordo presidi pa Algemene Rekenkamer Aruba, pa e tres (3) añanan venidero. CAROSAI ta un (1) di e shete (7) organisacionnan regional cu ta cay bou di e organisacion internacional di Supreme Audit Institutions – INTOSAI-. Pa mas cu 50 aña INTOSAI ta ofrece un cuadro institucional pa e organo mas halto di un pais. INTOSAI su meta ta pa drecha y promove desaroyo y pa traspasa conocimento, mehora e control di e instancianan gubernamental den tur parti di mundo y e capacidad di e Supreme Audit Institution (SAI), den nan respectivo pais.

Algemene Rekenkamer durante e XII Congreso di CAROSAI na luna di mei ultimo aki na Aruba, ta e prome cu a presenta un Congreso di Supreme Audit Institutions den e formato di hybrid, pa asina promove e participacion online. A percura tambe pa un website special https://www.arubaxiicarosaicongress.com, unda por haya informacion tocante e XII Congreso di CAROSAI. Ariba e website tin informacion tocante e congreso, orador- y presentacionnan. Pa otro informacion ta referi na website di Algemene Rekenkamer https://www.rekenkamer.aw, y e plataforma digital di Biblioteca Nacional Aruba.

Pa informacion tocante e congreso venidero di e di XXXI Asamblea General di OLACEFS, cu ta bay tuma lugar di 20 pa 24 di september venidero na Oaxaca de Juárez, Mexico por bay riba https://olacefs.com/ y pa e congreso di INTOSAI – XXIV INCOSAI 2022 – cu ta tuma lugar di 7 pa 11 di november venidero na Rio de Janeiro, Brasil, por bay riba https://incosai2022.rio.br/. Algemene Rekenkamer Aruba como presidente di CAROSAI lo ta presente na ambos congreso.

E tema central di e XXIV Congreso di INTOSAI ta “The work of Supreme Audit Institutions in the face of public calamities” and “Global voice, global outcome, and far-reaching impact”. Durante e congreso aki, Presidente di CAROSAI, Sra. Xiomara Croes-Williams, lo presenta un “Declaracion”, como resultado di e XII Congreso CAROSAI.