Website www.dow.aw ta bira realidad

Ing Marlon Croes director di DOW a informa durante conferencia di prensa cu entrante 1 di October ultimo a cuminza cu digitalización di e departamento. Y e segundo fase a bailar on cual ta e verbouwing cu ta e parti fisico mientras cu hunto cu DIP a cuminza tambe e proceso pa tin tur informacion pa e cliente riba un website. Den e ultimo dos simanan pa tres siman e ekiponan di IT di DOW y BID hunto cu Sim Caribbean a traha hopi duro pa por a launch e website nobo.

Riba e website aki ta posibel pa wak e proyectonan cu DOW ta bezig cu nan y tambe esnan cu a wordo haci durante e aña’ki, ademas tin noticianan actual cu ta duna informacion di tur e proyectonan entre otro ceramento di camindanan etc. etc. Tambe e website lo bai wordo usa pa haci peticionnan cu tabata bini via cartanan prome, awo por wordo haci yenando un formulario cu tin riba e website aki. Por ehempel un cuidadano kier santo blanco e tabata manda un carta, mester bai evelua esaki y despues mester book e in, mientras cu awo e por haci tur esaki via e website yenando un e-forms y despues submit esaki y asina esnan concerni pa cu e peticion na DOW lo haya esaki y asina e lo wordo procesa p’asiba DOW por handel e caso mas lihe posibel. Segun director di DOW, e website aki tin diferente opcion pa peticionan cu por wordo haci riba dje.

Awokinan tin e e-formsnan cla cu ta e parti di e companianan di utilidadnan cu ta operacional caba y den proximo simannan lo tin esun pa peticionnan di santo blanco, tent, baricada y podium y tambe intalacionnan di rioolnan y ademas uno hopi importante ta e bouw vergunning. Te ainda esaki ta bai via entrega di un carta den estilo hard copy mientras esaki den transcurso di otro aña lo mester bira den un parti digital y esaki ta rekeri hopi trabao pasobra e “werk procesornan” mester wordo cambia p’asina e web site por sostene e cambio aki y manera ta e caso e rekeri mas personal tambe. Manera nos ta papiando aworaki, tur e trabaonan aki ta tumando luga p’asina DOW por garantiza un servicio optimal via e website conhuntamente cu e facebook page den un forma mas rapido y ademas tambe e bali cu lo bai conoce cambio, na e parti entrada camida ta atende cu clientenan, caminda mas peticion ta drenta pa bouw vergunning y asina por atende e clientenan aki mas optimal posibel.

Tur esaki pa agiliza e proceso pa e cliente por keda cla cu su permiso di construccion mas lihe posibel. Den un prome instante www.infraaruba.com ta keda exiti cual ta caminda Gobierno ta ricibi e kehonan di cuidadano y awo cu e website nan lo bai complemente otro y asina duna e cuidadano un miho servicion y sigur mucho mas rapido. E website di DOW ta www.dow.aw y esaki tin un link riba dje caminda e usuario por switch di uno pa e otro y ademas tambe e servicio na cliente ta mas rapido y optimal.

