Website un biaha mas cu “fake news”: Alwyn Lin ta testigo y no sospechoso den Caso Avestru

Un biaha mas un website cu ta conoci pa “fake news” ta publica articulo cu no ta cuadra cu realidad y eingelijk ta ponebo pensa cu ta for di nan “duim” nan ta “zuig” esaki saca afor. Manera ta conoci Caso Avestruz a mira luz di dia y poco poco e sospechosonan ta bai wordo bishita na cas di RST y Ministerio Publico. Manera ta e caso di ex-minister Benny Seving y e conocido locutora Leoncita Arends, kende for di eleccion dos aña pasa a bai sconde, y ta te awo cu e “busje” di OM a yega su cas comunidad di Aruba a mira su cara bek. Pero manera semper e website cu ta marioneta di partido AVP mester saca algo p’asina desvia poco atencion riba e caso grandi aki di corrupcion cu sigur sigur lo bai pasa pa historia, y ta publica un noticia cu berdaderamente ta un “fake”. Nan a publica cu Sr. Alwyn Lin ta un otro sospechoso den e caso aki, mientras cu Departamento di Landsrecherche a duna informacion, esun corecto, cu Sr. Lin mas bien ta un TESTIGO den e caso aki. Pues un hende cu dos placa di senti mes no lo por bruha entre SOSPECHOSO y TESTIGO, pero e website aki si a bruha y mal bruha tambe tata!!! Pero claro ta cumbini nan bruha p’asina baha tiki di e cayente cu tin riba e personanan si sospechoso den e Caso Avestruz aki. Berdad Sr. Lin a presenta na oficina di Landsrecherche pero den caida di testigo y como bon cuidadano a haci tal y a combersa cu autoridad y duna tur informacion cu e sa di dje. T’asina cu Sr Lin a mustra cu e ta cla pa coopera cada biaha cu autoridadnan mester di su declaracion den e caso grandi aki. Pero loke ta mas fastioso, y practicamente ta “modus operandi” di e website aki, ta di publica nomber di biaha, sin investiga y asina difama companianan y institucionnan financiero cu e fin pa descredita Sr. Alwyn Lin. Ta di lamenta e tipo di acto ki pero kico por spera di hendenan cu ta maneha e website aki cu tur santo dia kier spaart nan veneno riba comunidad. Recientemente tambe un di e doñonan di e website aki durante su programa di radio merdia a lastra nomber di hende na radio caminda cu den su afan di difama Minister Otmar Oduber el a menciona nomber robez. Akinan cu boca grandi el a bisa cu e tin imagen den su poder pero despues di un rato, danki Dios cu a ilumine pa un rato, el a ripara cu ta hende robez e tabata menciona basta rato. Esaki ta e forma cu nan ta goza ora di lastra hende su nomber. Tin un dicho ta bisa: “No wak e splenter di mi wowo sin wak e balki den esun dibo!!!”.

