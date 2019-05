Website di Hospital full renoba y cu hopi informacion

Dr. Horacio E. Oduber Hospital semper ta cla pa suministra informacion esencial y importante na publico, su pashentnan y tambe bishitante. “Hospital tin diferente medio di informacion pa asina un y tur ta bon informa manera un pagina di Facebook hopi dinamico, un website cu informacion pa tur, buki di informacion pa pashent y tambe hopi foyeto, asina Charlaine Huntington, Manager Communicatie & Voorlichting di Hospital a duna di conoce.

Website HOH

Hospital ya pa hopi aña tin un website www.arubahospital.com y recientemente a renoba esaki completamente cu e “look & feel” di Hospital. Mirando e diferente nacionalidadnan cu ta biba riba nos isla y tambe mirando cu nos ta un isla turistico a tuma e decision pa tin mayoria di informacion na Ingles, pero mester enfoca cu nos foyetonan ta obtenibel na Papiamento, Spaño, Ingles y Hulandes y den formato special pa website cu ta haci’e mas agradabel pa lesa y print si ta necesario. Tambe tin un pagina cu ta yama “Find a specialist” na unda por mira y busca specialistanan cu ta labora na Aruba y por mira riba nos website un mapa cu e diferente localidadnan di nos specialistanan cu ta ubica den diferente edificio rond di Hospital.

Foyeto y Buki di Informacion

Durante aña Hospital a traha mas di 150 foyeto tocante prevencion, tratamento nan, operacion, servicionan cu ta ofrece y mucho mas. Nan ta obtenibel den diferente lenguahe pa un y tur por ta miho informa. Tambe tin un Buki di Informacion recien renoba den e “look & feel” di Hospital cu ta ser duna na cada pashent cu ser admiti den Hospital. Den e buki aki bo por haya tur informacion esencial prome cu bo admision, durante bo admision y kico ta bon pa sa na momento di salida di Hospital.

Facebook HOH

Hospital tambe tin un pagina di Facebook hopi dinamico y cu informacion regular riba dje. Si bo kier sa orario di dokter na warda, ki vacatura tin, localidad di policlinica, cualkier cambio den servicio y mucho mas por semper acudi nos pagina di Facebook. Departamento di Comunicacion tambe ta contesta cualkier pregunta via “messenger” di Facebook durante orario di oficina, pero loke si nos ta pidi ta pa preguntanan specifico tocante bo cuido acudi cerca bo dokter.

Un invitacion ta bay na un y tur pa subi nos medionan di informacion pa asina bo ta na altura di tur loke ta pasa na Hospital pero tambe si bo ta interesa den cualkier informacion tocante nos servicionan y mucho mas.

Si tin sugerencia, cualkier compliment of keho tocante e informacion suministra, por manda esaki libremente via e pagina di contact riba website of via Facebook.

