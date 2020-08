Webinarnan pa agricultornan tawata un exito

Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria mediante su unit di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) a organisa diahuebs, 30 juli, su di cinco webinar pa e sector primario organisa den temporada di Covid-19.

Señor Urvin Leest, co-fundador di miSimia, a presenta e webinar aki cu e tema:

“Organic Farming: what to and not to do”.

Tin cu remarca cu te ainda Aruba no tin un plataforma of organisacion cu por certifica un cunucu of producto como organico, pero prome cu introduci esaki, ya por haci e preparacionnan y diseñonan adelanta. Esaki ta netamente loke Sr. Leest a presenta.

Sr. Leest ta un persona cu experiencia, cu gusta y cu ya ta haciendo uzo di e metodonan pa prepara su mes pa asina su cunucu y e productonan cu e ta produci por wordo certifica manera esaki bin na vigor.

Sr. Leest a trece e siguiente topiconan adilanti:

• Metodo di diseño pa cultivacion di alimento.

o Kico ta e rekisitonan pa tene cuenta cu ne si encaso kier cultiva alimento organico, cual a pone enfasis riba preparacion di certificacion, cual “record keeping” ta esencial pa e organisacion cu lo audit e compania.

• Metodo di cultivo:

o Direct den suela

o Container

o Raised beds

o Aquaponics

• Uzo di fertilisante

o E diferencia di e tipo nan di fertilisante nan cu por uza.

o Diferencia di fertilisante organico y sintetico.

o Tambe a toca e tema di “nutrient feeding chart” y con pa traha un di esaki.

• Escohencia di producto

o Riba e tema aki, a repas’e riba e cifra di estadistica di importacion di fruta y berdura di 2019 y di aki a combina e cifra aki, banda di data di un cliente, pa asina por scoge un tipo di berdura y wak kico lo ta baseline price di e producto aki y kico ta e factornan nan cu mester tene cuenta cu ne pa cultiva e producto aki.

Cu e presentacion aki, Sr. Leest su intencion tabata pa toca algun di e tema nan cu e participantenan lo por encontra nan mes cu ne na inicio y durante di nan negoshi.

E seccion di pregunta y contesta a bay super bon. A contesta di e participantenan contesta na final di e presentacionnan.

E webinar aki a haya un participacion di 33 persona. IDEA ta sumamente contento cu e contenido y acogida di e webinar aki y tambe di e bon comentarionan ricibi di su participantenan.

IDEA kier remarca cu nan lo sigui organisa mas webinar cu lo wordo dedica na un y tur cu kier cuminsa un negoshi of tin un negoshi existente y kier educa nan mes riba diferente topico comercial.

Un danki na tur esnan cu a join e webinar aki. Keda pendiente pa mas evento den aña 2020 cu lo wordo organisa door di IDEA. Por sigui nos riba Facebook page @Idea-Aruba pa mas webinar y otro actividadnan di IDEA den futuro.

