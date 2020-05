Webinarnan organisa door di IDEA cu colaboracion di Erasmus Consulting & Training” tawata un exito

Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria mediante su unit di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) a organisa 3 diferente Webinar cu su partner Erasmus Consulting & Training.

E prome webinar a wordo presenta dia 28 april 2020 cu e topico “What to expect in the “Next Normal”. E di dos webinar a wordo presenta dia 4 mei 2020 cu e topico di “Agriculture” y riba 5 di mei ultimo a presenta e di tres webinar cu e topico di “Key Tips on How to Survive a Financial Crisis in Business”.

Webinar “What to expect in the Next Normal”

E webinar aki a wordo presenta door di sr. Edward Erasmus di Erasmus Consulting & Training. Sr. Erasmus a presenta e.o. e 3 scenarionan con e Corona Virus lo termina, e contexto di e ‘Next Normal’ en general y tambe den contexto di Aruba, reapertura den 2 diferente nivel (operacion di negoshi y vuelonan di entrada pa Aruba), posibel screening estricto den futuro na airport, un diferente forma y restriccion di turismo, e forma digital di trabou, servicio di cliente for di distancia, educacion digital como norma nobo, innovacion den e industria ‘No Esencial’, e encuentronan/eventonan cu lo no ta dje social mas manera antes, un aprecio mas grandi pa cumindanan produci localmente, delivery di cuminda y producto lo bay keda existi, un economia diferente cu lo ta mas limpi cu yen guianan y protocol tocante higiena y distancia fisico y social y con e crisis aki a duna impulso na innovacion.

Webinar “Agriculture”

E siguiente oradornan a sa di presenta e siguiente topiconan informativo y interesante:

• Sr. Ludwig Rasmijn, Spatial Planner y Educator den Horticulture na Santa Rosa, a presenta con di hobby pa plantacion, bo por haciele un negoshi. Tambe sr. Rasmijn a presenta con bo por cuminsa planta den un hofi chikito na bo cas y por cuminsa cu mata chikito, con pa planta mata di verdura den ‘Raise beds’, splicacion di e sistema di aquaponics, metodonan pa spaar awa ora di muha mata, loke mester cuenta cune ora di haya un tereno pa planta, productonan local mas pidi, e cambionan cu mester haci ora ta desea pa bira agripreneur, consistencia de produccion di productonan local, e servicio di awa cu Santa Rosa ta ofrece etc.

• Srta. Marylaine Croes, un ex studiante di ‘Expert Teelt en Groene Technologie’ na Hulanda, a presenta ki tur e estudio aki ta encera pa por motiva nos hobennan pa studia agricultura, tambe e parti innovativo cu tin den agricultura, e la splica e diferencia entre aquaponics y hydroponics, cual ta e ‘crops’ nan cu por wordo produci na Aruba, tambe motiva e participantenan cu plantacion di mata di flor y cual ta e flornan cu por wordo planta na Aruba.

E webinar di Agricultura lo bay continua cu mas topico den e parti di impuesto (landbouwvrijstelling) y tambe den e parti di e terenonan cu tin disponibel na Aruba pa por planta.

Webinar “Key Tips on How to Survive a Financial Crisis in Business”

A presenta e webinar aki den 3 diferente topico:

• Srta. Geraldine Bardouille, Commercial Lending Advisor na Qredits Aruba, a presenta e Bridge Loan cu nan ta ofrece e comerciantenan den e momento di crisis aki, cual ta un suma maximo di Afls. 50.000,- cu tin un termino di prestamo di 3 aña y cu un interes di 2% maximo pa 1 aña. Esaki ta un subsidio di Afls. 200.000,- cu Gobierno di Aruba a brinda na Qredits Aruba pa 100 microcredito por haya un alivio financiero den e situacion di Corona Virus.

• Sra. Layhing de Kort, Managing Director di Cornerstone Economics, a presenta diferente tips nan pa un compania sobrebibi e situacion di crisis financiero cu e Corona Virus a afecta.

• Sr. Francis Groeneveldt, propietario di Lead2Success, a presenta 15 diferente tips con pa maneha bo presupuesto durante e temporada di crisis aki.

E webinar nan menciona a haya un participacion di en total di mas o menos un 130 persona. IDEA ta sumamente contento cu e contenido y acogida di e webinarnan y tambe di e bon comentarionan ricibi di su participantenan. Un seccion di webinarnan sigur hopi interactivo cu hopi pregunta di parti di e participantenan y un tremendo presentacion di parti di tur e 6 oradornan.

Tambe IDEA kier remarca cu nan lo sigui organisa mas webinar cu lo wordo dedica na un y tur cu kier cuminsa un negoshi of tin un negoshi existente y kier educa nan mes riba diferente topiconan comercial.

Un danki na tur e participantenan y un danki special na tur e presentadornan cu a comparti nan experticio cu tur esnan cu a join e webinarnan. IDEA ta gradici Erasmus Consulting & Training cu ta un partner grandi tras di tur e webinarnan aki. Keda pendiente pa mas eventonan den aña 2020 cu lo wordo organisa door di IDEA. Por sigui nos riba Facebook page @Idea-Aruba pa mas webinar y otro actividadnan di IDEA den futuro. Tur e webinarnan menciona, por haya nan grabacion riba nos Facebook page di IDEA y tambe riba Facebook page di Erasmus Consulting & Training.

