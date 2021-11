Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y industria mediante su unit di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) y cu colaboracion di Vadavas Jewelry, Accessories & More, kier invita tur hende muher cu tin un negoshi existente of cu ta den proceso pa habri un negoshi pa asisti na IDEA su webinar “Aspiring Women Entrepreneurship” dia 10 di november venidero.

E prome webinar a tuma lugar den luna di maart, como cu esaki tawata e luna cu a celebra e Dia Internacional di Hende Muher. E topico tawata ‘Strategic Entrepreneurship & Innovation’ presenta door di Sr. Edward Erasmus. Dia 30 di april ultimo, IDEA conhuntamente cu ActionCOACH Aruba, a organisa e segundo webinar di Women Entrepreneurship. E segundo webinar aki a hiba e titulo di “From Entrepreneur to Entrepreneurship” presenta door di Sr. Dave Martinus.

E webinarnan aki ta specialmente dedica pa e grupo femenino cu ta desea flexibilidad den nan bida, cu ta desea di sigui nan pasion, cu kier tin mas control riba nan futuro of ta desea di crece mas rapido den nan carera.

E oradora, Srta. Valeria Gomez, Empresario Femenino y Cofundadora di Vadavas Jewerly, Accessories & More, lo presenta e.o. e siguiente tipnan pa aspira e empresario femenino:

No tene miedo pa tin plannan grandi

Sea un experto den bo tereno

Haci bon uzo di bo network y pa bo sigui crece

Mantene distancia di negativismo

Tin confidencia den bo mes

E webinar aki ta completamente GRATIS y ta tuma luga riba e plataforma digital TEAMS 10.00 am pa 11.00 am.

Pa tur empresario femenino existente of cu ta den proceso pa habri un negoshi, por atende e webinar aki. Pa por participa, mester registra via e siguiente link:

https://www.eventbrite.nl/e/webinar-aspiring-women-entrepreneurship-registration-200384173457

Registracion ta obligatorio. Si acaso mester di mas informacion tocante e webinar, por tuma contacto cu Sra. Louella Croes-Ras na IDEA via telefon #: 521-2400/521-2439. Tambe por sigui IDEA riba su Facebook page @Idea-Aruba of bishita nos website nobo: www.idea.aw.

Abo tin un Idea? Haci bo Idea realidad. Bishita IDEA na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria, na Sun Plaza di dos piso, y nan lo yuda’bo cu tur informacion y guia necesario.

Comments

comments