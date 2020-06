Webinar organisa door di IDEA cu colaboracion di Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente tawata hopi informativo

Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria mediante su unit di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) a organisa un Webinar cu su partner Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente (DNM) riba e ley di Single-use Plastic Ban cu lo drenta oficialmente na vigor dia 1 di juli 2020.

Den aña 2015, un total di 193 gobernante rond mundo, cu ta miembro di e organizacion di Nacionnan Uni, a firma un acuerdo pa e resolucion pa transforma nos mundo: ‘e Agenda 2030 pa un Desaroyo Sostenibel’(SDGs). Aruba cu ta pertenece na e Reino Hulandes, a tuma e metanan di Desaroyo Sostenibel den su programa di gobernacion. E metanan ta parti den 3 diferente topico, People, Profit y Planet. E Departamento di DNM ta esun encarga cu e topiconan.

E ley di prohibicion di productonan cu ta haci daño na nos medio ambiente, ta pa garantisa un futuro sostenibel di nos naturalesa y medio ambiente pa nos futuro generacion. No ta tur productonan cu ta haci daño na nos medio ambiente por prohibi den un solo biaha. Solamente algun producto cu ta conoci tin un efecto negativo y dañino na nos medio ambiente, y a anota nan den nos ley di prohibicion. E ley aki a haya aprobacion di Parlamento dia 27 di november 2019, y a public’e dia 2 di december 2019. E lo drenta oficialmente na vigor dia 1 di juli 2020.

Pa e motibo aki IDEA a dicidi di organisa un webinar pa informa nos comerciantenan y pueblo di Aruba tocante e cambio aki y a presenta esaki dia 11 di juni 2020, consistiendo di dos topico:

• Awareness on the Single-use Plastic Ban for Entrepreneurs;

• How We can adapt to a Circular Economy.

Prome parti: “Awareness on the Single-use Plastic Ban for Entrepreneurs”

E webinar aki a wordo presenta door di sra. Vivianne Gomez. Sra. Gomez tin un Master Degree den kimica y ta trahando como Policy Advisor na Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente (DNM).

Sra. Gomez a presenta e.o.:

• cua ta e articulonan/productonan cu ta prohibi y pakico nan ta prohibi;

• cua ta e alternativanan cu tin y cua ta e actonan cu ta prohibi;

• con bo ta reconoce e materialnan plastico y ‘polystyrene’;

• cua di e cremanan di ‘sunblock’ ta prohibi;

• pakico e cremanan di ‘sunblock’ cu ta contene ‘oxybenzone’ ta prohibi.

Segundo parti: “How We can adapt to a Circular Economy”

E siguiente orador srta. Kareesha Mohamed, tin un Bachelor degree den Economia Comercial y un Minor den Economia Circular y Innovacion di Negoshi. Srta. Mohamed a presenta e siguiente topiconan informativo y interesante tocante Economia Circular:

• kico ta Economia Circular;

• dicon e ta importante pa Aruba;

• con companianan por adapta na un modelo di negoshi cu ta circular;

• con gobierno por yuda stimula un Economia Circular;

• con nos como habitante di Aruba por yuda stimula un Economia Circular.

E webinar aki a haya un participacion di un total di 45 persona. IDEA ta sumamente contento cu e contenido y acogida di e webinar y tambe di e bon comentarionan ricibi di su participantenan. Un seccion di topiconan sigur hopi interactivo cu hopi pregunta di parti di e participantenan y un tremendo presentacion di parti di ambos orador.

Tambe IDEA kier remarca cu nan lo sigui organisa mas webinar cu lo wordo dedica na un y tur cu kier cuminsa un negoshi of tin un negoshi existente y kier educa nan mes riba diferente topiconan comercial.

Un danki na tur e participante y un danki special na e presentadornan cu a comparti nan experticio cu tur esnan cu a join e webinar. IDEA ta gradici Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente cu ta un partner grandi tras di e webinar aki. Keda pendiente pa mas eventonan den aña 2020 cu IDEA lo organisa.

Por sigui nos riba Facebook page @Idea-Aruba pa mas webinar y otro actividadnan di IDEA den futuro. IDEA ta sigui brinda su servicio di duna informacion na clientenan virtualmente. Aunke no por atende e cliente ainda na nos oficina, por mail na L.croes@deaci.aw of J.trim@deaci.aw of por yama IDEA na 521-2439/440 pa haya tur informacion necesario.

Comments

comments