WEB y Elmar lo no acepta check mas

Companianan di utilidad WEB Aruba y ELMAR ta anuncia cu entrante 23 di April 2018 nan lo no acepta pago haci cu check mas. Esaki relaciona cu e decision di Asociacion di Banconan di Aruba (ABA), pa descontinua e uzo di cheque como un metodo di pago entrante 1 di Mei 2018. Ta conseha clientenan pa haci pago online of via banco, pero tambe lo por paga cash of cu Maestro ainda na loketnan di WEB Aruba, ELMAR y oficinanan di gobierno.

WEB CARE y E-Connect

E hecho cu no ta acepta pago cu cheque mas ta ofrece un bon oportunidad pa explora e posibilidadnan pa haci pago di cuentanan di awa y coriente online. Haci pago online ta sosode hopi rapido y no ta mara na orario di oficina. Asina ta evita di perde tempo pa para den rij.

Ta recomenda clientenan pa bishita ‘WEB Care’ riba webaruba.com of ‘e-Connect’ via elmar.aw caminda ta haña informacion amplio di cuentanan habri, historia di pago y consumo di awa y coriente. Riba e portalnan aki tambe ta haña informacion di con ta haci pago via online banking via bo banco preferi.

Comments

comments