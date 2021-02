Web ta splica relaciona cu kitamento di meter di awa

Un instalacion di awa di bebe pega na un meter di awa y un instalacion di awa di bebe pega na un otro meter di awa no mag di ta conecta cu otro. Esaki ta stipula den articulo 6 inciso 3 di WEB ARUBA su condicionnan di suministro di awa di bebe na Aruba. Den e caso di Spechstraat cu a sali den publicacion diahuebs 11 di februariultimo, a resulta cu conexion di instalacion di awa di 14 apartamento no ta conforme e condicionnan di suministro di awa di WEB. Cu esaki e doño/cliente a crea un situacion cu a influencia e consumo midi pa cada meter di awa. Door di a conecta e instalacionnan di awa cu otro, e cliente a logra cu WEB a cobra un total di consumo di awa segun un tarifa mas abou cu lo cual e ta en realidad. Esaki ta un falta grave, cual no ta permiti. Consecuentemente WEB a bay over na desconecta 13 di e 14 meternan di awa, lagando e doño/cliente di Spechstraat cu 1 meter di awa na cual tur instalacion di awa di e compleho ta conecta.

Tarifa subsidia

Segun e structura di tarifa di awa di WEB, e prome bracket di tarifa ta subsidia y pues na un tarifa mas abou. Segun e consumo di awa aumenta, e ta cay den un siguiente bracket di tarifa, cual ta sigui aumenta segun e consumo di awa subi. Ta referi na webaruba.com pa haya un bista di e diferente bracketnan di tarifa di awa. E caso di Spechstraat no ta unico. WEB ta hay’e confronta mas y mas cu casonan similar y consecuentemente a aumenta su control. E potretnan ta mustra un ehempel di conexionnan cu no ta permiti. Clientenan cu no cumpli cu e condicionnan di suministro di awa ta core riesgo di haya boet mas un cobransa di e consumo adicional di pasado. Den casonan di desconexion manera esun di Spechstraat, WEB ta laga 1 meter di awa, pa e cliente no keda sin awa. Asina e cliente ta haya oportunidad pa atende e asunto cu WEB. Ta pidi comunidad pa tene bon cuenta cu condicionnan di suministro di awa di bebe di WEB Aruba. Ta haya e condicionnan aki riba website di WEB Aruba, esta webaruba.com.

Desconexion pa suma atrasa

En cuanto otro publicacionnan relaciona cu desconexion e siman aki den medionan di prensa, ta asina cu WEB tin un maneho structural di desconexion. Ta desconecta suministro di clientenan cu tin sumanan di cual nan ultimo fecha di pago a pasa. Desde momento di e pandemia a suavisa e condicionnan pa haya areglo di pago, pa asina tene cuenta cu situacion financiero di clientenan afecta. Esaki ta conta tanto pa e clientenan cu ta ricibi FASE/Loonsubsidie, pero tambe pa clientenan cu tin motibonan balido pakico no a cumpli cu pagonan. Ademas WEB ta traha estrechamente cu Departamento di Asunto Social pa esnan cu di berdad mester di asistencia pa cu nan suministro di awa.

Derecho humano

WEB ta cumpli cu e tratado di derecho humano door di duna e prome meternan cubico di awa na un prijs bou di costo pa produci un meter cubico di awa potabel. Sinembargo e derecho di accesibilidad na awa no ta absoluto. Sigur e no ta nifica cu un persona tin derecho ariba awa sin cu e paga pa esaki.

