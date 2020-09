WEB: Si cliente tin cuentanan caduca por pidi areglo di pago

Pa medio di e comunicado aki WEB Aruba ta desea di duna algun aclaracion relaciona cu publicacionnan haci recientemente via medionan di noticia local digital, na unda ta pidi atencion pa desconexion di awa di bebe debi na cuentanan di awa caduca. Ta urgi clientenan cu tin cuentanan di awa caduca, pa cera un areglo di pago cu WEB, pa evita cu ta desconecta meter di awa. E hecho cu awa di bebe ta un prome necesidad di bida y un derecho humano, sinembargo no ta nifica cu awa di bebe lo mester ta gratis y/of cu awa no por wordo desconecta, si un cliente no paga.

Prioridad

Como compania di produccion y distribucion di awa, WEB tin empatia pa tur cliente cu no tin awa durante e situacion dificil aki. Sinembargo den e situacion di crisis aki ta importante pa cada cliente evalua bon kico ta e prome necesidadnan di bida y pone prioridad na cumpli cu e gastonan relaciona.

Como compania vital, WEB mester por keda garantisa awa y coriente continuo y di calidad. Si e entradanan no drenta, esaki lo por trece WEB den dificultad pa maneha su operacion y pa suministra e calidad di awa necesario pa salud publico.

Pa e motibo ey, despues di un periodo di 4 luna di no desconecta, di facilita y suavisa e condicionnan pa areglo di pago y di no cobra boet riba cuentanan caduca, WEB a bay over na desconecta meternan di awa di clientenan cu tin cuentanan di pago caduca, cu no a cera areglo di pago.

Daño na Propiedad

Si WEB desconecta meter di awa di un cliente debi na cuentanan di awa caduca, ta desconecta su meter di awa door di cera e ‘valve’ (cranchi) na e meter y pone un pin cu ta lock e meter di awa. Segun WEB su condicionnan di suministro di awa di bebe na Aruba, e asina yama ‘leveringsvoorwaarden’, ta estrictamente prohibi pa kibra e pin cu ta gelock riba e meter. Si un cliente haci esaki ta considera e acto aki como daño na propiedad di WEB y hortamento di awa. Consecuentemente e cliente aki ta haya un boet di 500,- florin of mas, pa cual e no por ricibi un areglo di pago. Pa e motibo ey ta urgi clientenan pa no kibra e pin y no haci daño na e meter di awa.

Awa di Bebe un derecho humano

Punto di salida ta cu awa di bebe ta un prome necesidad di bida. Ta corecto cu awa di bebe tambe ta wordo mira como un derecho humano. Esaki por deduci for di tratadonan internacional entre otro relaciona cu derechonan economico, social y cultural, y tambe algun resolucion di Nacionnan Uni. Un ke otro ta nifica cu gobiernonan mester percura pa tur hende tin acceso na awa di bebe limpi y na un tarifa rasonabel; na Aruba esaki ta resulta den e hecho cu compania di gobierno, WEB Aruba, ta cobra e prome meternan kubico segun un tarifa reduci. E ta nifica tambe cu WEB mas tanto posibel mester purba pa no desconecta awa. Esaki ta haci door di periodicamente corda cliente riba su ultimo fecha di pago y pa paga na tempo. E hecho cu awa di bebe ta un prome necesidad di bida y un derecho humano sinembargo no ta nifica cu awa di bebe lo mester ta gratis y/of cu awa no por wordo desconecta, si un cliente no paga.

