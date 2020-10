WEB: Servicio di re-conexion di suministro awor por bay via WhatsApp

Asja Dongen, vocero di WEB ta splica Masnoticia cu recientemente WEB a introduci un servicio di re-conexion rapido via WhatsApp. Esey ta eigenlijk un servicio pa tur cliente cu nan awa a wordo desconecta pa motibo di cuentanan di awa cu a caduca. Antes si desconecta suministro di awa, mester a bini te na WEB, para den fila, paga pa haci peticion pa reconexion. Awor por haci pago na tur punto di pago preferi sea cu ta na Online Banking, Elmar, of via MFA, bo por haci e pago di e suma cu bo debe, saca un potret di comprobante di pago y esaki bo ta manda via e number di Whatsapp cu ta 525 4600.

Asina cu bo manda potret di comprobante di pago, hunto cu bo number di percela cual ta hopi importante pa inclui, bo ta manda esaki via Whatsapp y asina cu WEB ricibi’e nan ta procesa e pago pa bo haya reconexion di meter di awa riba mesun dia, pa mas tarda 8’or di anochi.

Antes tambe si nan desconecta bo suministro di awa, bo mester a paga 50 florin di reconexion mesora prome cu reconecta. Esaki a wordo suavisa, dus bo no mester paga e 50 florin mesora mas, pero e ta wordo cobra den e siguiente cuenta di awa. Adicionalmente ora bo tin gastonan di mudansa of reconexion nobo, e gastonan aki ta wordo cobra den e prome cuenta di awa cu bo haya, dus no mesora cu bo haci bo aplicacion. Esaki segun WEB ta algun suavisacionnan haci pa duna mas espacio financiero na e cliente.

