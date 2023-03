For di december 2022 tabata ultimo cu Web Aruba Nv a stop di kita awa ” poniendo e PIN ” na e meter pa esnan cu tin debe atrasa di mas cu 3 recibo di awa habri. For di Januari 2023 pa comienso di Februari personalnan di Web a cuminsa parti carta y manda mail pa esnan cu nan tin den nan sistema cu tin basta recibo habri pa un recordatorio, ta conoci cu nunca web ta corta si bo tin 1-2 recibo. Tur cos ta bay abase di e suma tambe di cada recibo tin. Despues di a duna tur clientenanan cu tin suma grandi ch Web e chens a yega e ora di “corta” awa, no ta kita meter ta simplemente pone un PIN na e meter. Tur esaki a cuminsa entrante dialuna 6 di maart 2023.

Un cliente cu a haya PIN na e meter y cu paga esaki online y manda e comprobanda pa Web via whatsapp esaki ta keda reconecta dentro di menos cu 1 ora asina lihe Web ta trahando ultimo aña y of na oficina di Web of na Elmar.