WEB lo test control di frecuencia di motornan recip 18 di Februari mainta

Diadomingo 18 di Februari proximo, WEB Aruba lo haci un test di control di frecuencia riba su motornan RECIP. Esaki lo tuma lugar entre 8 y 10 or di mainta. A planea e test aki rigurosamente, a pone ELMAR na altura y a tuma tur precaucion pa preveni interupcion di coriente. No obstante esaki, den e industria di utilidad, semper tin un posibilidad cu ta sosode algo inespera cu consecuencia cu mester interumpi suministro di coriente. Pa e motibo aki WEB di antemano ta notifica y pidi comprension di comunidad.

E test di control di frecuencia riba WEB su motornan RECIP ta necesario relaciona cu e proyecto IGMS. E proyecto ‘Intelligent Generation Management System’ ta pa implementa un sistema inteligente pa maneha generacion di energia. Den futuro, e sistema automatisa lo conduci na stabilisacion di suministro di coriente y mas penetracion di energia di biento, solo y otro fuentenan di energia sostenibel.

E test di control di frecuencia no ta un test regular. Ta haci e tipo di test aki solamente ora ta necesario. Si tur cos bay bon, comunidad lo no ripara nada. Sinembargo semper por sosode algo inespera cu toch lo por conduci na un ‘brown out’ (un interupcion den algun bario so) of den caso extremo, un ‘black out’ (un interupcion total). P’esey a informa di antemano e sectornan di salubridad, aereo, turistico y comercial y a pidi nan pa tuma medidanan di precaucion.

WEB Aruba tin e confiansa cu e test lo bay bon y cu comunidad lo no ripara nada diadomingo mainta otro siman. ‘Nos ta gradici un y tur pa e comprension. Sea sigura cu nos teamnan lo haci nan maximo esfuerso pa evita interupcion di suministro di coriente.’, asina WEB ta conclui su comunicado.

