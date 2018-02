WEB hunto cu Santa Rosa lo traha ariba plan di incentivo pa plantacion

Sra. Nathaly Maduro, di Departamento di Agricultura, Cria y Pesca, Santa Rosa a mustra e preocupacion pa cu e falta di plantacion na Aruba. E ta splica ariba su preocupacion.

E situacion aki por bira un situacion fastioso pa loke ta trata nos flora y fauna, pero tambe plantacion di fruta cu berdura. Manera tur hende sa awor aki lo tin un situacion problematico, cierto sorto di fruta cu berdura no lo ta drentando na Aruba pa awor aki. Pa varios aña caba Santa Rosa tabata premira esaki, y a conseha pueblo pa bira mas productivo, pa nan planta un tiki mas, pa nan mes tambe. Pero awor aki e situacion a bira delicado, unda cu lo mester papia di proyectonan hopi mas grandi, cu lo por abastece full e comunidad di Aruba, teniendo na cuenta cu nos ta haya bishitante di afo.

Recientemente Santa Rosa tabata tin un reunion tocante e tema aki cu Minister encarga cu Agricultura, Sr. Chris Romero hunto cu ehecutivonan di WEB. Pero e diferencia e biaha aki, ta cu lo bay traha ariba un planning, cu lo ta importante, ya cu por wak for di delanta, kico ta locual ta e pasonan cu por tuma, pa asina e por ta un situacion, of un solucion duradero. Santa Rosa tin cu sinta ainda cu e comision, nan ta bezig ta buscando diferente dato y di parti di WEB tambe, por wak e interes pa yuda.

Sra. Nathaly Maduro ta contento cu awendia a realisa cu hopi hende den e comunidad a cuminsa compronde e motibo pakico Santa Rosa a bay den tur medio di tv , radio y prensa, motivando hendenan pa cuminsa na planta, ya cu aworaki tin e situacion di scarsedad di cierto productonan of hayanan mas caro, manera un banana pa 1,50 fls. Como Santa Rosa, na momento cu nan wak tipo di situacionnan ey, e ta algo di lamenta pasobra cu por planta hopi mas producto u nos mes ta kere.

Teniendo na cuenta esaki, Sra. Nathaly Maduro a conclui bisando cu e ta wak un actitud hopi positivo di e autoridadnan concerni, unda cu minister Chris Romero tambe lo ta bezig pa yuda y tambe unda cu sector primario pa e proximo añanan lo bay tin cambio hopi positivo.

Comments

comments