WEB: ‘Hopi hende cu areglo di pago tin dificultad pa paga conforme e terminonan’

Hopi hende cu a cera un areglo di pago cu WEB tin dificultad pa paga conforme e terminonan, segun Vocero di WEB, Asja Dongen ta informa Masnoticia. Esaki sigur ta un punto di atencion pa WEB. Pasobra si bo no ta pagando segun terminonan, bo ta core riesgo di tog wordo desconecta.

WEB a cuminsa cu un campaña den luna di Juni 2020 pa encurasha hendenan cu tin cuentanan di awa habri y cu no por paga, pa aplica pa un areglo di pago. Tanten bo tin un areglo di pago, y bo ta pagando segun e diferente terminonan di pago, WEB no ta desconecta bo suministro di awa. P’esey e ora ey WEB a haci un yamada na clientenan, na unda WEB a haya un reaccion masalmente di aplicacion.

Aplicacion pa areglo di pago

Ta miho pa aplica pa un areglo di pago pa asina evita crece un debe cu despues bo no por cumpli mas segun sra. Dongen ta splica. WEB a purba di haci e aplicacion mas facil posibel, mirando cu antes bo mester a bin personalmente na WEB pa aplica pa un areglo di pago, esey no ta e caso mas. Bo por haci esaki awo por medio di yena un formulario cu ta riba e website www.webaruba.com, bo ta upload bo documentonan, y WEB ta tuma nan den proceso di trata e aplicacion, pa despues bo ricibi un contesta via telefon of email si a honra bo peticion. “Esey ta haci e mas facil pa evita cu hopi hende ta aglomera na WEB mirando e situacion”, sra. Dongen ta splica.

Punto importante pa ora paga Online

Tin hopi mas hende cu ta pagando nan cuenta Online pa evita aglomeracion di hende na WEB. WEB kier enfatisa cu si bo haci bo pago via Online banking, ta hopi importante pa menciona e number di percela pa cual bo ta pagando. Si bo no pone un number di percela, e sistema no ta reconoce unda e mester procesa e pago, e ora e por aparenta den WEB su sistema cu bo tin cuenta habri, siendo cu bo a paga. E consecuencia ta cu inhustamente WEB ta desconecta e suministro di awa. P’esey WEB ta haci e yamada pa semper inclui e number di percela concerni ora di haci pago Online – si ta pagando pa bo mes, bo ta pone e number di percela cu ta riba bo cuenta di awa enz. Di e manera aki pa WEB e lo facilita pa book e pago unda e mester bay.

E ta hopi facil eigenlijk via Online Banking. Tur banco tin nan ‘Bill payment template’, cada banco ta yam’e otro, pero e ta un Bill Payment transaction cu ta bisa bo caba unda bo tin cu yena e number di percela. Si bo haci esey un biaha, tur luna e ta keda cord’e, y bo tin cu djis pone e suma concerni.

