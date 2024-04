Diaranson ultimo dia 17 di april, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a presencia e firmamento di un contract hopi importante cu WEB a cera pa construi e di tres planta di Reverse Osmosis (purificacion di awa), e asina yama SWRO-3.



CEO-nan di WEB Aruba y Seven Seas Water Group (SSWG), un proveedor multinacional di ‘Water-as-a-Service (WaaS) solutions’, den presencia di Prome Minister, a firma un acuerdo Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) cu un termino di traspaso di 10 aña. Seven Seas Water (Aruba) VBA lo construi un planta di SeaWater Reverse Osmosis (“SWRO”) cual lo contribui cu un minimo di 16.500m³ di awa potabel pa dia.E planta nobo (SWRO-3) lo ta parti di WEB su plan di termino largo y su Water Road Map pa satisface demanda continuo di awa, manteniendo suministro confiabel. E planta nobo lo reemplasa e actual facilidad temporal di produccion di awa. E planta nobo lo wordo contrui riba tereno existente di WEB y ta planea pa cuminsa opera na mita di 2026.E proyecto aki ta representa un logro grandi pa WEB y pa Aruba ya cu esaki lo optimalisa significantemente WEB su capacidad di produccion di awa sigurando cu por satisface e demanda di awa di bebe di calidad na nos ciudadanonan y bishitantenan.Por yega na baha e prijs di awa mirando cu e planta nobo lo depende menos di e heavy fuel oil.Prome Minister a enfatisa cu e proyecto aki lo hiba Aruba den un direccion mas sostenibel y por garantisa suficiente awa pa nos isla. Esaki lo aumenta e confiansa den e planta y tambe por yega na baha e prijs di awa mirando cu e planta nobo lo depende menos di e heavy fuel oil cual tin un costo halto.“Den nomber di Gobierno di Aruba mi ta felicita tur esnan cu a logra esaki. Danki na tur cu a haci e vision aki un realidad. Manera mi a bisa nan cu e firmamento aki, no solamente ta pensa den presente, sino e ta un enfoke riba futuro di nos yiunan y nan yiunan. Cu proyectonan asina nos por garantisa cu semper nos lo tin awa di bon calidad, awa pagabel y cu por confia riba dje. Un pabien na WEB”, Prome minister a expresa.