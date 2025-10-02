Den e simannan tras di lomba, ekipo di WEB Aruba hunto cu contratistanan a traha duro riba instalacion di e 793 plachinan di staal bruto precorta y pa despues a seal nan cu un capa di glas, cubriendo un superficie total di 2827 m². A completa tur e testnan specialisa necesario, incluyendo un vacuum test pa verifica si tin algun lekkage den e vloer. Adicionalmente, e dak di e tanki tambe a wordo inspecciona cu exito pa sigura cu no tin ningun lekkage. Esaki tawata cu ayudo di Brandweer Aruba cu a spuit e dak di e tanki pa por a detecta lekkage. Despues di un desinfeccion riguroso, e siman aki cuminsa yena e tanki, cual por tuma casi 18 mil m³ di awa. Ora e tanki ta na nivel, lo inicia e proceso test e calidad di e awa. Esaki lo ta en cooperacion cu laboratorio di WEB y Landslaboratorium.

Ora e testmento resulta den calidad segun e standardnan rekeri, lo pone e tanki oficialmente den operacion. Segun planning esaki lo ta prome cu fin di e aña. Un biaha mas, WEB Aruba ta gradici un y tur pa e pasenshi y comprension. Si nota algo straño of tin algun pregunta, por tuma contacto cu lider di proyecto na 593-0952. #tankialtovista #webaruba