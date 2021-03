Web Aruba ta inicia exploracion di posibilidad di adkiri gas cu Eagle LNG

Un di e obhetivonan pa logra WEB Aruba su vision di yega na un produccion ‘Cleaner, Greener and Fuel Oil Free’ ta pa elimina por completo e uzo di Heavy Fuel Oil (HFO) como fuente di energia. Mescos cu tempo di introduccion di tecnicanan manera SWRO y energia di biento y solo, un biaha mas WEB Aruba tin cu para keto y evalua kico ta e mihor desicion pa logra e obhetivo na beneficio di Pais, comunidad y WEB Aruba. Pa kita tur incertidumbre y pa tuma un decision responsabel, gerencia di WEB Aruba desde 2017 a forma un programa pa studia tur posibilidad, riesgo y paso cu mester tuma pa introduci cambionan exitosamente. Considerando e actual desaroyo di Gobierno di Aruba pa negocia construccion di un terminal pa distribucion di LNG cu e compania Eagle LNG, WEB Aruba a dicidi di pone un paro na su programa di sondeo pa introduci LNG. Gerencia di WEB Aruba awo lo bay inicia e proceso di exploracion di e posibilidadnan di adkiri gas pa WEB Aruba cu e compania Eagle LNG. Lo sondea den ki forma y na ki prijs por cumpra LNG pa uzo di e gas den planta.

Influencia y proteha producto

No ta por nada a formula e obhetivo pa elimina por completo e HFO como fuente di energia pa produccion di electricidad. E obhetivo ta pa influencia e producto y prijs cu WEB Aruba ta ofrece, cu e meta pa keda competitivo pa clientenan. P’esey WEB Aruba su team di diferente expertisio, a bin ta coordina sondeonan pa adkiri gas natural y converti e proceso di produccion di coriente pa opera riba gas. E sondeonan tawata hopi amplio y no solamente a enfoca riba e parti tecnico, financiero y huridico, pero tambe riba ki impacto cambionan grandi asina ta trece pa WEB Aruba su forma di operacion.

Prome cu a tuma cualke decision, a delibera cu tur stakeholder, esta cu accionista, cu staff, sindicato, empleadonan, y last but not least, cu representantenan di cliente y otro gremionan externo. A haci e sondeonan segun un programa reconoci internacionalmente cu ta coordina, dirigi y premira implementacion di un set di proyecto relata na otro y actividadnan pa logra resultado y beneficio relaciona cu e obhetivo strategico di elimina HFO for di WEB Aruba su produccion. A pasa fasenan di inventarisacion di informacion di entre otro bendedornan di gas natural y companianan di utilidad cu ta traha cu gas caba pa asina haña un idea kico ta e consecuencianan pa tur envolvi.

Retraso

Ehecucion di e programa pa a yega na e tumamento di decisionnan corecto pa WEB Aruba y consencuentemente pais Aruba, a sufri gran retraso durante e pandemia pa motibo cu WEB Aruba a hay’e ta cambia su prioridadnan financiero. Consecuentemente mester a pospone e programa pa introduci LNG na WEB Aruba te proximo aviso.

Considerando cu Gobierno di Aruba, cu ta e accionista principal di WEB Aruba, a inicia un proceso pa negocia construccion di un terminal pa distribucion di LNG, WEB Aruba a dicidi pa termina su propio programa di sondeo pa introduci LNG. Dentro di poco, gerencia di WEB Aruba lo inicia e proceso di exploracion cu e compania Eagle LNG.

