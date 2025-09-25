Un fayo den planta na WEB Aruba Nv situa na Balashi diahuebs atardi a causa cu varios parti rond di nos isla a keda sin coriente. Di biaha personalnan tecnico di WEB a bay averigua y a haya e problema y a cuminsa cu e trabounan di biaha pa asina reestablece coriente bek.
Pa 6:04 pm e prome area a haya coriente bek cu ta Seroe Blanco.
6:06 pm e centro di Oranjestad
6:15 pm Low Rise Hotel
6:16 Area di Eagle Beach
6:26 WEB a informa cu tur cliente a haya coriente bek.
E situacion di coriente ta keda delicado pa anochi, e peak lo subi mas y no tin mucho biento. WEB ta pidi tur hende pa usa coriente consciente.