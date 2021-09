WEB Aruba a organisa ehercicio ‘plan di racionamento’ di awa

Con prepara nos ta na momento cu produccion y suministro di awa para na WEB? Departamento di maneho di crisis di WEB Aruba e siman aki a organisa un ‘Rationing Plan Exercise’. Pa medio di e ehercicio aki e teamnan di WEB, hunto cu representantenan di Crisis Team di Aruba a train con ta set up un punto di distribucion di awa pa situacionnan di crisis, na momento cu e sistema normal no ta funciona pa largo tempo. Na e punto di distribucion aki a conecta un sistema di tuberia cu diferente cranchi, pa asina mas cu 1 persona por tuma awa na mes momento. Tambe a traha un set up pa por tene cuenta cu registracion, parkeo, line up di hende y hopi mas. E ehercicio ta forma parti di WEB su ‘Business Continuity Plan’. Esaki no ta e prome ehercicio relaciona cu crisis. WEB Aruba tin un maneho structural pa ta mas prepara posibel pa situacionnan di crisis.

Awa ta un prome necesidad di bida y ta WEB su responsabilidad pa durante un crisis tambe keda suministra awa na comunidad di Aruba. Pa e motibo ey ta hopi importante cu tin un plan di racionamento. Por defini racionamento como un distribucion controla di recursonan cu ta scars. Den e caso aki e recurso cu tawata scars ta awa.

E ehercicio a consisti di dos parti. E prome parti a tuma luga mainta na WEB, caminda a defini e rol y responsabilidadnan di tur esnan cu ta forma parti di e plan di racionamento. E di dos parti a tuma luga parti merdia dilanti Joe Laveist Sport Park na San Nicolas, aki a haci un simulacro di e set up di e punto di distribucion.

Departamento di maneho di crisis di WEB ta mira bek riba un ehercicio di plan di racionamento hopi fructifero. Aparte di algun punto di adaptacion, participantenan a haya un bon bista di e procedura y rolnan den un caso di racionamento y con esaki ta funciona den practica.

WEB Aruba ta representa cluster 7, cu ta e cluster di utilidadnan den Crisis Team di Aruba. Aparte di teamnan di WEB, a participa den e ehercicio e representantenan di e otro clusternan di Crisis Team di Aruba. Ta trata aki di representantenan di Bureau Rampenbestrijding Aruba, Brandweer Aruba, KPA, Salubridad publico, Departamento Social, DOW, APA y turismo. WEB ta gradici tur participante pa nan participacion activo.

